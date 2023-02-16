9-месячный сын Рианны стал моделью: певица с семьей позировала на берегу океана для обложки глянца. Фото

Барбадосская певица Рианна стала главным ньюзмейкером текущего месяца. Она впервые за пять лет вышла на сцену, а также перестала скрывать свое положение, появившись на Супербоуле с заметным животиком. Знаменитость стала героиней нового выпуска британского Vogue. Компанию ей составил ее первенец и супруг – рэпер A$AP Rocky.

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Обложку журнала показали на официальной странице Britishvogue в Instagram. Это первое появление пары с девятимесячным сыном в прессе. К слову, имя наследника РиРи до сих пор скрывает (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Съемки проходили на пляже в Малибу. Для них звездная семья предстала в total-black аутфите. Рианна выбрала длинное шелковое платье с высоким разрезом, ее возлюбленный – кожаные брюки и жилет, а на малыша, судя по всему, надели кожаный подгузник. Вокалистка дополнила образ пышной прической, макияжем в темных тонах и украшениями.

На других кадрах селебрити баюкает ребенка, сидя на красном диване. Она примерила бархатное черное платье с сетчатыми рукавами. На еще одном снимке Рианна предстала перед бассейном с A$AP Rocky, который нежно обнимал ее животик. "Мой сын такой хороший! Насколько сумасшедшими были оба моих малыша на этих фотографиях, их мама и понятия не имела. Спасибо, что запечатлели нас как семью!" – прокомментировала съемку артистка.

Стоит сказать, что исполнительница хита "Shine bright like a diamond" не знала о своем положении, когда готовила обложку глянца. Она также не планировала раскрывать свою беременность на культовом шоу. Хореограф Пэррис Гебель подчеркнул, что им пришлось изменить свои идеи в последнюю минуту.

Как рассказывал OBOZREVATEL, танцоры Рианны, которые выступили на шоу Super Bowl в одинаковых белоснежных костюмах, стали мемом в сети. Хореография и синхронность подтанцовки рассмешили поклонников певицы. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.