Танцоры Рианны в одинаковых белоснежных костюмах стали мемом в сети. Яркие фото

Пользователи сети уже второй день не прекращают обсуждать яркое выступление поп-дивы Рианны на Супербоуле и создавать забавные мемы. В прошлый раз досталось известной исполнительнице Адель, размешавшей поклонников своей жестикуляцией на трибунах, а теперь в Twitter активно шутят над танцорами знаменитости.

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Выступление было построено на движущихся в воздухе платформах и наземной сцене. Певицу почти всюду сопровождали десятки танцовщиков в белых костюмах. На известные мемы обратили внимание журналисты Chet (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Вся подтанцовка беременной звезды состояла из того, что около сотни одинаково одетых танцоров исполняли похожую хореографию, пока вокалистка пела фрагменты 13 своих хитов.

Для Рианны подобрали алый образ, поэтому она выделялась из толпы и была звездой шоу.

Впрочем, хореография и синхронность подтанцовки рассмешили некоторых пользователей сети и вдохновили сна оздание мемов. В частности, популярными стали сравнения танцовщиков с овцами и кровяными тельцами.

"Овцы пасутся", - написал один из пользователей возле фото Рианны в окружении танцовщиков. "Белые кровяные тельца появляются, чтобы помочь организму бороться с инфекциями и другими заболеваниями", – пошутил другой юморист.

Ранее OBOZREVATEL писал, что американский актер Крис Пайн на 79-м Венецианском кинофестивале рассмешил пользователей сети своим измученным и отстраненным выражением лица. Разговаривая с коллегами, он выглядел таким грустным, что мигом стал героем мемов.