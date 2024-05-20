85-летний Герой Украины, назвавший войну 'спецоперацией', получил должность от Кремля: где сейчас и чем занимается режиссер Михаил Резникович

Театральный режиссер и Герой Украины Михаил Резникович присоединился к педагогическому коллективу Российского института театрального искусства. Ранее он заявлял, что уехал в Москву, потому что не мог смотреть на то, как украинцы уничтожают русскую культуру.

85-летний предатель стал ее рупором: Резникович уже провел первое занятие для студентов учебного заведения. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Во время лекции режиссер признался в любви к русскому искусству. "Русская классика с ее глубинным пониманием человеческой души сформировала меня как настоящего создателя", – сказал он, добавив, что "не смог смириться, что в последние два года уничтожается русская культура", имея в виду Украину.

"Почему такое сегодня возможно в Европе и вообще в мире? Потому что многим президентам по сорок лет, и они не помнят ужасов войны. У них нет страха и нет прожитого горя, которое бы остановило их. Я ребенок войны и помню, как вешали фашистов в Киеве", – пожаловался Резникович.

Напомним, в одном из последних интервью пропагандистам режиссер назвал войну "спецоперацией". У Резниковича есть не только звание Герой Украины, но и звание заслуженного деятеля искусств РФ, которое ему вручил лично Путин. Детальнее – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки отказался от спектаклей пророссийского режиссера Михаила Резниковича, являвшегося генеральным директором и художественным руководителем заведения с 1994 по 2022 год. Подробности – читайте здесь.

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