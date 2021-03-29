8-летняя Маханец вернулась в Instagram и показала новое видео

София Ковнир Люди 14:56, 29.03.2021 Обновлено: 15:15, 29.03.2021

В понедельник, 29 марта, 8-летней украинке Милане Маханец и 13-летнему Паше Паю, которые попали в скандал из-за своих отношений, вернули страницы в Instagram. Отметим, что еще 27 марта их аккаунты удаляли.

Девочка сообщила, что она также создала второй профиль, где будет рассказывать о школе и других событиях из жизни. Об этом Маханец написала в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Кроме того, 8-летняя Милана подчеркнула, что теперь из домашнего обучения она перешла на обычное и даже показала свою новую школу. Пока девочка учится дистанционно из-за пандемии коронавируса.

Также Маханец поделилась новым роликом, в котором позировала в летнем платье с цветочным принтом перед камерой фотографа. Она добавила, что очень ждет лето.

Маханец в новом видео
Скриншот
Маханец вернули страницу в соцсети
Скриншот
Маханец перешла на обычное обучение в школе
Скриншот

Аккаунт в социальной сети вернули и блогеру Паю. Об этом он лично написал в stories.

Аккаунт в социальной сети вернули и блогеру Паю
Скриншот

Напомним, что в Украине разгорелся скандал из-за романа 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Так, дети показывают в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи негодуют.

Ранее Маханец пожаловалась на социальные службы, которые приходят к ней домой и "запрещают спать с мамой в одной кровати". Девочка считает, что миссия таких органов "помогать, а не мешать жить".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • полиция открыла уголовное производство из-за отношений 8-летней украинки с 13-летним блогером.

  • Дедушкой 8-летней Маханец, попавшей в скандал, оказался чиновник Верховной Рады.

  • Психолог Екатерина Гольцберг заявила, что поведение 8-летней украинки Миланы Маханец не соответствует возрастным особенностям развития ребенка.

  • К слову, мать девочки Дарья Маханец полностью поддерживает дочь. Она говорит, что детей никто не заставлял изображать отношения, у них действительно любовь. Также она заявляет, что "это их жизнь, и они сами разберутся".

  • Папа Маханец впервые отреагировал на инцидент. Мужчина заявил, что шокирован происходящим и добавил, что считает ситуацию "мягко говоря, неправильной".

  • Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что в скандале из-за отношений 8-летней украинки Миланы Маханец с 13-летним блогером Пашей Пай обнаружили московский след. Как оказалось, один из аккаунтов Instagram создан в Украине, а другой – в Москве (Россия).

  • Милана Маханец публично обратилась к уполномоченному по правам ребенка Николаю Кулебе, и предложила ему встретиться лично. Девочка заявила, что надеется на то, что детский омбудсмен действительно борется за справедливость.

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