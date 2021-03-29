8-річна Маханець повернулася в Instagram і показала нове відео

У понеділок, 29 березня, 8-річній українці Мілані Маханець і 13-річному Паші Паю, які потрапили у скандал через свої стосунки, повернули сторінки в Instagram. Зазначимо, що ще 27 березня їхні акаунти видаляли.

Дівчинка повідомила, що вона також створила другий профіль, де буде розповідати про школу та інші події з життя. Про це Маханець написала в Instagram-stories (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

Крім того, 8-річна Мілана підкреслила, що тепер із домашнього навчання вона перейшла на звичайне й навіть показала свою нову школу. Поки дівчинка вчиться дистанційно через пандемію коронавірусу.

Також Маханець поділилася новим роликом, в якому позувала в літній сукні з квітковим принтом перед камерою фотографа. Вона додала, що дуже чекає літо.

Маханець у новому відео Скриншот

Маханець повернули сторінку в соцмережі Скриншот

Маханець перейшла на звичайне навчання в школі Скриншот

Акаунт у соціальній мережі повернули і блогеру Паю. Про це він особисто написав у stories.

Акаунт у соціальній мережі повернули і блогеру Паю Скриншот

Нагадаємо, в Україні розгорівся скандал через стосунки 8-річної моделі з Києва Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая. Так, діти демонструють у мережі відверті обійми і поцілунки, через що користувачі обурюються.

Раніше Маханець поскаржилася на соціальні служби, які приходять до неї додому і "забороняють спати з мамою в одному ліжку". Дівчинка вважає, що місія таких органів "допомагати, а не заважати жити".

Як повідомляв OBOZREVATEL: