79-летнюю звезду 'Игры в кальмара' приговорили к 8 месяцам заключения: 7 лет назад он поцеловал женщину в щеку

Корейского 79-летнего актера О Ен Су, сыгравшего дедушку-игрока под номером 001 в сериале "Игра в кальмара", приговорили к 8 месяцам заключения и двум годам условного срока из-за случившегося в 2017 году инцидента. Актера обвинили в домогательствах за то, что он без разрешения касался и целовал женщину.

Имя жертвы не называют. Как пишут корейские СМИ, О Ен Су не признал вину, но извинился перед истцом.

В ноябре 2022 года актеру было предъявлено обвинение в насильственном развращении жертвы без задержания. Впоследствии дело попытались закрыть, но женщина требовала продолжения расследования.

Истец утверждала, что Ен Су обнял ее на набережной и поцеловал в щеку перед домом во время гастролей в 2017 году. Ответчик отрицал обвинения и не признал себя виновным.

В своем последнем слове на суде он сказал: "Это ужасно – видеть, как моя жизнь заканчивается на этой ситуации в этом возрасте, и я чувствую, что вся моя жизнь разваливается".

Судья назначил актеру наказание в виде восьми месяцев заключения с отсрочкой на два года и обязал его пройти 40-часовую программу лечения от сексуальных посягательств.

"Жертва попросила подсудимого извиниться за то, что осенью 2017 года он предложил ей сесть на кровать в его студии и обнял на набережной. Он признал это, но в суде попытался рационализировать ситуацию, сказав, что извинился, чтобы успокоить ее, потому что боялся, что это повредит его работе", – сказал судья Чанг.

Напомним, что из-за этих разборок в суде карьера звезды в Южной Корее уже закончилась, поскольку его шоу отменили, а в кино больше не зовут. Всего два года назад О Ен Су стал первым корейским актером, получившим награду кинопремии "Золотой Глобус".

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