73-летняя мать Илона Маска показала фото в леопардовом купальнике

Модель и диетолог, а также мама главы компании SpaceX и гендиректора компании Tesla Inc. Илона Маска – Мэй Маск снялась для рекламной кампании в купальнике. 73-летняя звезда позировала в классическом пляжном наряде с леопардовым принтом.

Соответствующие снимки для рекламы новой коллекции купальников популярного бренда она опубликовала в Instagram. Мэй поинтересовалась у своих подписчиков, "кто готов поплавать?".

Отметим, что в съемках приняли участие и другие знаменитости: дизайнер Карли Кушни, гимнастка Челси Вернер, актрисы Эрин и Сара Фостер, а также врач-психолог Дипика Чопра.

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После публикации буквально за несколько минут фото достигло тысячи лайков и комментариев: "лучшая", "королева", "красота", – прокомментировали фото в сети.

В свою очередь, Мэй отметила, что она была счастлива поучаствовать в данном проекте. Она неоднократно заявляла, что с возрастом стала чувствовать себя увереной как никогда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мэй Маск снялась для обложки глянца в наряде украинского дизайнера J'amemme. Она позировала в трикотажном платье персикового цвета с полупрозрачными рукавами-фонариками.