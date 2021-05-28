73-летняя Мэй Маск снялась для обложки глянца в наряде украинского дизайнера. Фото

Мама главы компании SpaceX, предпринимателя и изобретателя Илона Маска, 73-летняя Мэй украсила обложку журнала L'Officiel в наряде от украинского дизайнера J'amemme. Так, она позировала в трикотажном платье персикового цвета с полупрозрачными рукавами-фонариками.

Соответствующий снимок опубликовали на официальном сайте журнала. Волосы у Мэй на фото уложены красивой волной на одну сторону. На лице она сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

Мэй Маск – канадско-южноафриканская модель. Мать троих детей: сыновей Илона Маска, Кимбала Маска и дочери Тоски Маск. 50 лет своей жизни она посвятила работе в модельном бизнесе, появляясь на обложках известных журналов, включая Time, New York Magazine и Elle.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мама Илона Маска продемонстрировала роскошный деловой образ. На ней был черный костюм с юбкой средней длины и босоножки на массивной подошве. Свой образ женщина дополнила белым аккуратным ожерельем на шее, огромными серьгами и красивой укладкой.