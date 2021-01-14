71-летнего создателя "Ералаша" Грачевского снова ввели в кому – СМИ

Российского кинорежиссера, создателя "Ералаша" – 71-летнего Бориса Грачевского – вновь ввели в состояние медикаментозной комы. Причиной ухудшения самочувствия знаменитости стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Об этом сообщает издание "МК" со ссылкой на Telegam-канал Baza. По словам инсайдеров, Грачевский находится в реанимации и подключен к аппарату ЭКМО – экстракорпоральной мембранной оксигенации. К нему подключают пациентов, которым не помогает аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Состояние режиссера оценивается как тяжелое.

Напомним, Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии в городскую больницу №52 в Москве 28 декабря. После госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. 11 января он пришел в себя и стал общаться с врачами жестами. Однако вскоре состояние знаменитости снова ухудшилось.

Борис Грачевский – это советский и российский кинорежиссер и сценарист, организатор кинопроизводства, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш".

Также он член Российской академии кинематографических искусств "Ника", заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии правительства РФ.

Грачевский является автором сборника юмористических изречений "Идиотизмы". А с 2017 года – член жюри детского КВН на телеканале "Карусель".

В 2018 году в телепередаче "Судьба человека" Грачевский рассказал, что ранее у него диагностировали рак кожи, причиной которого стала родинка. Ему сделали несколько операций, облучение и химиотерапию.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Борис Грачевский женился на 31-летней актрисе и певице Екатерине Белоцерковской. В канун нового 2016 года мужчина преподнес своей избраннице кольцо с бриллиантом и попросил стать его женой.