71-річного творця "Єралашу" Грачевського знову ввели в кому – ЗМІ

Російського кінорежисера, творця "Єралашу" – 71-річного Бориса Грачевського – знову ввели в стан медикаментозної коми. Причиною погіршення самопочуття знаменитості стали ускладнення, зумовлені коронавірусом.

Про це повідомляє видання "МК" із посиланням на Telegam-канал Baza. За словами інсайдерів, Грачевський перебуває у реанімації й під'єднаний до апарата ЕКМО – екстракорпоральної мембранної оксигенації. До нього під'єднують пацієнтів, яким не допомагає апарат штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Стан режисера оцінюють як важкий.

Нагадаємо, Грачевського госпіталізували з коронавірусною інфекцією у важкому стані до міської лікарні №52 у Москві 28 грудня. Після госпіталізації його під'єднали до апарата ШВЛ і ввели у медикаментозний сон. 11 січня він прийшов до тями й почав спілкуватися з лікарями жестами. Однак згодом стан знаменитості знову погіршився.

Борис Грачевський – це радянський та російський кінорежисер і сценарист, організатор кіновиробництва, художній керівник дитячого кіножурналу "Єралаш".

Також він член Російської академії кінематографічних мистецтв "Ніка", заслужений діяч мистецтв РФ, лауреат премії уряду РФ.

Грачевський є автором збірки гумористичних висловів "Идиотизмы". А з 2017 року – член журі дитячого КВК на телеканалі "Карусель".

У 2018 році в телепередачі "Судьба человека" Грачевський розповів, що раніше в нього діагностували рак шкіри, причиною якого стала родимка. Йому зробили кілька операцій, опромінення та хіміотерапію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Борис Грачевський одружився з 31-річною акторкою та співачкою Катериною Білоцерківською. Напередодні нового 2016 року чоловік подарував своїй обраниці каблучку з діамантом і попросив стати його дружиною.