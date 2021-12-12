7 звезд, которые совершили каминг-аут в 2021 году. Фото

Немало украинских и зарубежных знаменитостей сделали каминг-аут в 2021 году. Некоторые из них скрывали свою ориентацию более 10 лет, но решились признаться в принадлежности к секс-меньшинству публично.

К примеру, певец MELOVIN заявил о своей бисексуальности прямо во время фестиваля, а Кэл Пенн раскрыл секрет впервые в интервью. OBOZREVATEL рассказывает о звездах, которые в этом году признались, что они – представители ЛГБТ.

MELOVIN

Видео дня

Украинский певец MELOVIN совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Кумир молодежи заявил, что он бисексуал и доказал это публично. Прямо на сцене Константин Бочаров поцеловал сначала модель, которая является лесбиянкой, а затем слился в страстном поцелуе с парнем. После этого артист продолжил петь, раскрыв радужный флаг ЛГБТ-сообщества.

KAZKA

Певица Александра Зарицкая высказалась в соцсетях в поддержку MELOVIN и призналась, что относит себя к квир-людям. Она активно поддерживает ЛГБТ-сообщество и ходит на "прайды". Солистка группы "KAZKA" заявила, что также нетрадиционно относится к браку, из-за этого у нее не получается построить длительные отношения с парнями.

Виктория Маремуха

Украинская модель и актриса Виктория Маремуха в интервью "ЖВЛ" впервые заявила, что является бисексуалкой. Несмотря на то, что звезда "Киев днем и ночью" вышла замуж за французского бизнесмена Луи, она считает себя полиамором и не стесняется того, что испытывает сексуальное влечение к девушкам. У супругов свободные отношения, поэтому они разрешают себе секс на стороне, при этом продолжая любить друг друга.

Деми Ловато

Американская актриса и певица Деми Ловато призналась изданию The Independent, что у нее были отношения с женщиной. Такой опыт понравился ей больше, нежели с мужчиной. После этого Деми заявила, что она является пансексуалкой – то есть, испытывает сексуальное влечение к людям, независимо от их пола.

Кэл Пенн

Актер Кэл Пенн заявил в интервью журналу People о своей нетрадиционной ориентации, а также о намерении жениться на мужчине. Оказалось, что звезда сериала "Доктор Хаус" со своим партнером Джошем состоит в романтических отношениях уже 11 лет. Кэл почувствовал сексуальное влечение к парням уже в зрелом возрасте, но он счастлив, что родители и родные его поддержали.

Томми Дорфман

Американский актер Томми Дорфман заявил журналу Time, что уже год идентифицирует себя как женщина. Звезда сериала "13 причин почему" попросила обращаться к ней в женском роде и призналась, что совершила трансгендерный переход. Актрисе уже предложили роль в кино в новом теле.

Уиллоу Смит

Актриса и певица Уиллоу Смит заявила в шоу "Red Table Talk", что она полиамор. Это форма немоногамных отношений, в которых допускается связь одновременно с несколькими партнерами. 21-летняя дочь актера Уилла Смита считает, что моногамия провоцирует измены, в то время как полиамория допускает возможность воплощения своих сексуальных желаний с другими людьми.

Ранее OBOZREVATEL писал: