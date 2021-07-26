Мне начали угрожать: MELOVIN рассказал, как изменилась его жизнь после каминг-аута

Украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), который недавно совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend, заявил, что после случившегося на певца вылилась волна хейта. Вместе с тем появились угрозы и отказы в работе.

Певец сказал в комментарии для "Зіркового шляху", что делал это не ради хайпа, а скорее, чтобы люди говорили родным о сексуальной ориентации. MELOVIN отметил, что из-за его каминг-аута на одном из концертов с ним отказалась работать охранная служба.

Вскоре после каминг-аута Бочаров обратился за помощью к психотерапевтам и прошел курс антидепрессантов.

Напомним, кумир молодежи во время своего выступления на фестивале поцеловал сначала модель Маргариту Верховцеву, которая является лесбиянкой, а затем слился в страстном поцелуе с парнем.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, о поступке певца высказался российский исполнитель Филипп Киркоров. Он заявил, что честность достойна уважения, назвав это "поступком настоящего мужчины".