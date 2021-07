Голые вечеринки и наркотики: 5 эпизодов в жизни принца Гарри, о которых он не вспомнит в мемуарах

Принц Гарри заявил, что в 2022 году выдаст мемуары о жизненных уроках и опыте, сформировавших его личность. В этой книге герцог Сассекский подробно расскажет о своей нелегкой судьбе.

В молодости принц часто попадал в скандалы. Гарри лечился в наркотическом диспансере и сфотографировался обнаженным в Лас-Вегасе. OBOZREVATEL собрал скандальные истории из жизни наследника Британского престола.

Вечеринка в Лас-Вегасе

Видео дня

В 2012 году принц Гарри попал в громкий скандал, когда его обнаженные фото разлетелись по сети. Букингемский дворец просил британские СМИ воздержаться от публикации частных кадров, сделанных на закрытой вечеринке.

Скандал с наркотиками

В 2001 году Гарри поймали, когда он пил алкоголь и курил марихуану. Его отец принц Чарльз узнал о зависимости и отправил сына на лечение в реабилитационный центр. В киноленте "The Me You Can not See" герцог заявил, что регулярно употреблял наркотики и алкоголь из-за потери матери.

Нацистский костюм на вечеринке

20-летний принц Гарри появился на вечеринке в нацистской форме со свастикой. Такой наряд вызвал возмущение общественности, но впоследствии герцог извинился за свои действия. Папарацци сфотографировали Гарри с сигаретой на улице.

Незаконное увольнение преподавателя

Преподаватель искусств в Итонском колледже заподозрила принца Гарри в подделке курсовой работы. За это учителя уволили, но она подала в суд и получила компенсацию 45 тысяч фунтов.

Брань и расизм в кадетском колледже

Герцог Сассекский в 2006 году извинялся за свою нецензурную лексику в обращении к пакистанскому солдату. Во время службы в Британской армии он назвал коллегу "Паки", а это считается оскорбительным прозвищем граждан Пакистана.

Ранее OBOZREVATEL показывал: