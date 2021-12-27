Жертвуют миллионы долларов: знаменитости, которые являются ярыми защитниками экологии. Фото и видео

Миллионы людей во всем мире встали в защиту экологии, а некоторые звезды подхватили этот тренд еще десятки лет назад. Они защищают животных, выступают за разумное потребление природных ресурсов и против пластика.

К примеру, Ди Каприо жертвует миллионы долларов для вымирающих видов зверей, Руслана популяризирует зеленую энергию, а Иван Дорн призывает сортировать мусор.

OBOZREVATEL рассказывает о селебритис, которые являются "eco-friendly".

Леонардо Ди Каприо

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Актер Леонардо Ди Каприо помогает организациям, которые защищают природные ресурсы и дикую природу. Ди Каприо в 2010 году пожертвовал миллион долларов на сохранение популяции тигров.

Лео стал продюсером и сыграл главную роль в фильме "Одиннадцатый час", его сюжет посвящен проблеме глобального потепления. Актер дружит с активисткой Гретой Тунберг, а также постоянно пишет посты в Instagram о разумном потреблении, защите животных и климатическом кризисе.

Иван Дорн

Музыкант из Украины Иван Дорн приобщился к поддержке эко-движения в 2019 году. Он сортирует мусор, убирает улицы и отказался от пластика. Певец призывает людей объединиться, чтобы спасти планету.

Исполнитель задумался над экологическими проблемами, когда начал ходить в походы и не мог найти чистое место для кемпинга. Дорн предостерег, что Земля становится похожей на город-призрак Припять.

Кемерон Диаз

Актриса Кемерон Диаз еще в 2005 году стала ведущей шоу "Trippin", она путешествовала по бедным и проблемным странам, где вводила тенденцию "eco-friendly" среди граждан. Знаменитость брала в путешествие звездных гостей. В программе приняли участие Дрю Бэрримор, Джессика Альба, Джастин Тимберлейк и другие селебритис.

Кроме этого, Диаз является поклонницей здорового образа жизни. Она уже больше 10 лет не ест мяса, поскольку считает, что у свиньи такой же интеллект, как у 3-летнего ребенка.

Группа "Onuka"

Украинская группа "Onuka" в своих синглах воспевает экологические проблемы планеты, в частности Чернобыльскую катастрофу и избыток мусора на Земле. Клип на песню "Strum" они сняли на свалке возле Киева.

Солистка Ната Жижченко много лет назад отказалась от натуральной кожи и меха, кроме этого сортирует отходы. Музыканты часто жертвуют деньги в поддержку организации "Україна без сміття".

Жизель Бундхен

Всемирно известная модель Жизель Бундхен в 2011 году получила звание "eco-friendly знаменитость года". Звезда является послом ООН по вопросам экологии. Защитники пытаются популяризировать разумное использование пресной воды.

После завершения карьеры топ-модель основала бренд косметики "Sejaa Pure Skincare". Производители используют ингредиенты, которые не вредят планете, здоровью и не тестируются на животных.

Руслана Лыжичко

Украинская певица Руслана Лыжичко стала частью проекта "Global 100% RE". Звезда является амбассадором возобновляемых источников энергии в мире. Ее дом под Киевом полностью обеспечивает солнечная и ветровая энергия.

Руслана призывает весь мир отказаться от ядерной энергии, использования угля, нефти и газа. Эти вещества разрушают жизнь планеты.

Эмма Уотсон

Актриса Эмма Уотсон носит только натуральную одежду. Она вошла в совет директоров домов моды Gucci, Saint Laurent и Balenciaga, где следит за тем, чтобы бренды ответственно относились к экологии.

Знаменитость часто перечисляет средства в Фонд защиты лосося. Эмма считает, что без этого вида рыбы дикая природа будет развиваться неправильно.

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