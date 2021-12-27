Жертвуют миллионы долларов: знаменитости, которые являются ярыми защитниками экологии. Фото и видео
Миллионы людей во всем мире встали в защиту экологии, а некоторые звезды подхватили этот тренд еще десятки лет назад. Они защищают животных, выступают за разумное потребление природных ресурсов и против пластика.
К примеру, Ди Каприо жертвует миллионы долларов для вымирающих видов зверей, Руслана популяризирует зеленую энергию, а Иван Дорн призывает сортировать мусор.
OBOZREVATEL рассказывает о селебритис, которые являются "eco-friendly".
Леонардо Ди Каприо
Актер Леонардо Ди Каприо помогает организациям, которые защищают природные ресурсы и дикую природу. Ди Каприо в 2010 году пожертвовал миллион долларов на сохранение популяции тигров.
Лео стал продюсером и сыграл главную роль в фильме "Одиннадцатый час", его сюжет посвящен проблеме глобального потепления. Актер дружит с активисткой Гретой Тунберг, а также постоянно пишет посты в Instagram о разумном потреблении, защите животных и климатическом кризисе.
Иван Дорн
Музыкант из Украины Иван Дорн приобщился к поддержке эко-движения в 2019 году. Он сортирует мусор, убирает улицы и отказался от пластика. Певец призывает людей объединиться, чтобы спасти планету.
Исполнитель задумался над экологическими проблемами, когда начал ходить в походы и не мог найти чистое место для кемпинга. Дорн предостерег, что Земля становится похожей на город-призрак Припять.
Кемерон Диаз
Актриса Кемерон Диаз еще в 2005 году стала ведущей шоу "Trippin", она путешествовала по бедным и проблемным странам, где вводила тенденцию "eco-friendly" среди граждан. Знаменитость брала в путешествие звездных гостей. В программе приняли участие Дрю Бэрримор, Джессика Альба, Джастин Тимберлейк и другие селебритис.
Кроме этого, Диаз является поклонницей здорового образа жизни. Она уже больше 10 лет не ест мяса, поскольку считает, что у свиньи такой же интеллект, как у 3-летнего ребенка.
Группа "Onuka"
Украинская группа "Onuka" в своих синглах воспевает экологические проблемы планеты, в частности Чернобыльскую катастрофу и избыток мусора на Земле. Клип на песню "Strum" они сняли на свалке возле Киева.
Солистка Ната Жижченко много лет назад отказалась от натуральной кожи и меха, кроме этого сортирует отходы. Музыканты часто жертвуют деньги в поддержку организации "Україна без сміття".
Жизель Бундхен
Всемирно известная модель Жизель Бундхен в 2011 году получила звание "eco-friendly знаменитость года". Звезда является послом ООН по вопросам экологии. Защитники пытаются популяризировать разумное использование пресной воды.
После завершения карьеры топ-модель основала бренд косметики "Sejaa Pure Skincare". Производители используют ингредиенты, которые не вредят планете, здоровью и не тестируются на животных.
Руслана Лыжичко
Украинская певица Руслана Лыжичко стала частью проекта "Global 100% RE". Звезда является амбассадором возобновляемых источников энергии в мире. Ее дом под Киевом полностью обеспечивает солнечная и ветровая энергия.
Руслана призывает весь мир отказаться от ядерной энергии, использования угля, нефти и газа. Эти вещества разрушают жизнь планеты.
Эмма Уотсон
Актриса Эмма Уотсон носит только натуральную одежду. Она вошла в совет директоров домов моды Gucci, Saint Laurent и Balenciaga, где следит за тем, чтобы бренды ответственно относились к экологии.
Знаменитость часто перечисляет средства в Фонд защиты лосося. Эмма считает, что без этого вида рыбы дикая природа будет развиваться неправильно.
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