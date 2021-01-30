Alyosha в купальнике и с пакетом мусора похвасталась своим поступком

Известная украинская певица Alyosha поделилась с поклонниками необычным снимком с отдыха, на котором она продемонстрировала, как в купальнике на берегу моря собирает мусор после отлива.

Фанаты восхитились поступком артистки. Соответствующее фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, в кадре Alyosha позирует в яркой майке и трусах от купальника. Она предстала перед подписчиками сети полностью без макияжа и потрепанными волосами, которые развивал ветер.

Кроме того, певица держала в руках пакет с мусором, который она решила собрать на берегу моря.

"Сколько беды морским жителям уже наделали люди... То, что я собирала на берегу после отлива – огромная угроза нашему светлому будущему, и что там в пакете? А там маски и изделия из пластмассы. Берегите природу и будьте здоровы! Дышите свежим воздухом!" – написала звезда.

Стоит отметить, что такой поступок удивил многих поклонников Alyosha. Они стали активно комментировать пост певицы, а также поблагодарили ее за это.

"Не каждый будет убирать мусор после прилива. Вы просто молодец", "Молодцы, хорошее дело сделали", "Ой, какая вы умничка! Давно уже нужен пинок культурный и многим из нас пора уже понять, что наша красивая живая природа зависит от нас самих, быть ей или умереть от нас. Спасибо вам", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская отправилась с двумя детьми отдыхать на Мальдивы. Она показала свою "жирную" фигуру в купальнике.