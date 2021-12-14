Федишин призналась, что иногда бьет детей ремнем: они сами напросились

Украинская певица Ирина Федишин рассказала о методах воспитания своих сыновей – 6-летнего Олега и 10-летнего Юрия. По словам артистки, иногда ей приходилось прибегать к физическим наказаниям, используя ремень.

В то же время звезда заверила, что негативно относится к таким способам коммуникации с детьми. Об этом она рассказала в интервью журналистам "Зіркового шляху" на телеканале "Украина" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ирина утверждает, что преимущественно пытается донести до сыновей информацию словами и может 10 раз повторить одно и то же, а затем взять в руки ремень.

"Если уже не доходит с десятого раза, то бывало, что брала в руки ремень. Они сами напросились. У меня нервы не стальные", – вспомнила исполнительница.

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По ее словам, это не были серьезные физические наказания и использовала она их всего несколько раз, ведь отрицательно относится к применению физической силы.

"Бывает, что доводят и я нервничаю. Я плохо отношусь к физическим наказаниям, поэтому у нас нет такого. Очень редко бывало, что я брала ремень, очень. Два раза было. Но чтобы это были капец избиения, конечно нет", – заверила мама двух сыновей.

Такие инциденты случались, когда кто-то из ребят не слушался родителей.

Также певица рассказала, что старший сын, Юрий, бывает очень упрям и перенял поведение отца. Ирина считает, что он удался характером у ее мужа-продюсера, поэтому пытается уже в столь юные годы упорно добиваться своего, иногда игнорируя волю старших.

А младший Олег ведет себя более сдержанно и спокойно, чем напоминает Федишин себя саму.

Коротко о звезде:

Ирина Федишин – украинская певица, работает в жанре попмузыки. В 2005 году певица выступала в полуфинале национального конкурса на "Евровидение". В феврале 2018 года Ирина приняла участие в восьмом сезоне "Голоса страны". На слепых прослушиваниях исполнила собственную песню "Малесенькі долоньки". Замужем за Виталием Човныком, украинским певцом, продюсером и телеведущим.

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