7 привычек, которые превращают ваш дом в свалку

Беспорядок в доме мешает не только в бытовых делах, но и может вызвать стресс. Есть несколько особенно плохих привычек, которые лишат любой дом уюта.

OBOZREVATEL собрал главные ошибки – совершая их, комфорта в квартире не добиться

Хранить важные вещи вместе с хламом

В шкафу всегда будет беспорядок, если предметы, которыми вы пользуетесь, хранятся вместе с менее нужными. Лучше выделить несколько ящиков для хранения электроники, одежды, игрушек, кухонных приборов и других вещей.

Привычка не убирать за собой

Привычка оставлять беспорядок превращает дом в свалку. Чтобы квартира была комфортной для жизни, нужно каждый день посвящать 10-20 минут уборке.

Не убирать посуду после приготовления пищи

Гора посуды в мойке отбирает эстетику интерьера. Чтобы избавиться от этой привычки, набирайте в раковину воду с моющими средствами во время готовки. После этого ополаскивать посуду значительно легче.

На столе хранится гора хлама

Вещи первой необходимости нужно держать под рукой. Чаще всего стол заставлен предметами, которые только занимают пространство. На кухонном – должно лежать не больше четырех вещей.

Хранить разбросанные вещи

Сложенные вещи будут выглядеть опрятно, если в шкафу они лежат по местам. Стоит отметить, что нужно разделять одежду по сезонам, также раскладывать свитера, футболки, брюки и юбки отдельно.

Вещи на сушке для одежды

Плохая привычка не убирать долго сухие вещи с сушки. Во-первых, они могут припасть пылью или "нарядится" в шерсть домашнего питомца. Во-вторых, этот элемент интерьера будет давить на вас и отбирать комфорт комнаты.

Тащить в дом ненужные вещи

Значительно проще поддерживать чистоту, если в доме не будет лишних предметов. Время от времени все вещи, начиная от кухонных принадлежностей, заканчивая гардеробом, нужно сортировать. Например, бессмысленные сувениры, подарки, открытки, чеки и журналы не должны храниться дома.

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