Кароль, Єфросініна і Полякова: як виглядають будинки знаменитостей. Фото

Величезні гонорари дозволяють зіркам шоу-бізнесу будувати розкішні маєтки, вілли й апартаменти. Життя українських знаменитостей нагадує казку, а домівки – справжні палаци.

Кадри з приголомшливого екобудинку Руслани та котедж Полякової з басейном, каміном, сироварнею та річкою, дім Тіни Кароль із лаундж-зоною і розкішна квартира Марії Єфросініної здивують вас. OBOZREVATEL пропонує подивитися на нерухомість зірок разом.

Відома українська співачка Руслана вже кілька років сповідує здоровий спосіб життя. Тому й не дивно, що її будинок повністю забезпечується енергією вітру, сонця й землі.

Руслана провела екскурсію журналістам і показала студію звукозапису, зимовий сад, басейн і сам будинок.

Екопалац співачки доповнює розкішний сад із квітами й травами, а з висоти можна побачити молоді самшити у формі рун.

Вперше будинок Тіна Кароль показала в програмі "Світське життя" кілька років тому.

Триповерховий котедж розташований на ділянці площею 20 соток під Києвом. На подвір'ї облаштована лаунж-зона та спортзал. Кароль найбільше пишається своїм садом і городом.

На першому поверсі розташована кухня з великими вітражними вікнами. Лаконічний стиль і світлі відтінки будинку надають йому стриманого й розкішного вигляду. Простір для творчості Тіни – третій поверх, його особливістю є розкішний білий рояль у центрі кімнати.

Маша Єфросініна не тільки відома телеведуча, але й блогерка. Зірка активно веде соцмережі, де можна часто побачити фото чи відео з її квартири.

Білі стіни роблять кімнати світлими й просторими, а темні кольори вдало контрастують на фоні. Наприклад, кухня телеведучої повністю складається з чорних меблів, що додає розкішних акцентів квартирі.

У квартирі Єфросініної є простора вітальня з білим диваном та ігровою зоною для сина.

Сімейне гніздечко Маші й Тимура Хромаєва відображає їхні неординарні особистості.

Українська співачка Оля Полякова провела екскурсію заміським будинком, де проходять її карантинні будні. Свій маєток вона показала для програми "Світське життя".

На великій території розташовані мініферма, город, стайня і басейн. Вона зізнається, що продукти в супермаркеті не купує, адже все, що їй потрібно, сама вирощує.

Будинок Полякової повністю зроблений із дерева, що створює особливий затишок. Також співачка показала кухню, дитячу кімнату й домашній кінотеатр.

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