16 самых эпатажных образов беременных звезд, которые демонстрируют круглый живот. Фото

Яна Сончковская
Люди
4 минуты
407
Беременные звезды одеваются эпатажно
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Певица Рианна в ожидании первого ребенка делится милыми фото в эпатажных нарядах. 33-летняя исполнительница посещает светские мероприятия в откровенных образах, демонстрируя обнаженный округлый животик.

К звездным матерям всегда приковано большое внимание. Поклонники с интересом ждут, когда же на свет появится малыш. OBOZREVATEL собрал фото беременных селебрити, которые выбирают смелую одежду.

  • Рианна

Беременная Рианна оголила живот.

Певица Рианна в январе 2022 года призналась, что ждет первого ребенка. Знаменитость долго скрывала беременность и рассказала о радостном известии своим фанатам, когда живот уже был немаленьким.

Видео дня
Рианна демонстрирует округлый живот на камеру.

Рианна не перестала посещать светские мероприятия, она наоборот демонстрирует свою новую фигуру на публику. За несколько часов посты с беременным животиком собирают в соцсетях более 15 миллионов лайков. На красную дорожку знаменитость выбирает откровенные и экстравагантные наряды с декольте и вырезами, которые открывают живот.

  • Кейт Хадсон

Беременная Кейт Хадсон выбрала эпатажную одежду.

Актриса Кейт Хадсон, будучи на сносях, в 2003 году посетила Венецианский кинофестиваль. Звезда надела эпатажный серый наряд, который состоит из кроп-топа и длинной юбки. Образ прекрасно демонстрирует ее округлый живот. В первые месяцы беременности третьим малышом Хадсон вышла на красную дорожку в платье без бюстгальтера и с вырезом на спине.

  • Ким Кардашьян

Ким Кардашьян на светских мероприятиях беременна.

Облегающее длинное платье с цветочным принтом светская львица Ким Кардашьян надела на Met Gala 2013 года. В 2015 году звезда продемонстрировала смелый стиль в ожидании ребенка. Актриса выбрала прозрачный наряд из кружева, которое просвечивало ее грудь и живот.

  • Кайли Дженнер

Кайли Дженнер демонстрирует декольте.

Бизнесвумэн Кайли Дженнер является мамой двух малышей. Во время беременности звезда повторила за сестрой Ким Кардашьян и выбрала на светское мероприятие полупрозрачный наряд с кружева. Дженнер вышла без бюстгальтера и накинула поверх сексуального платья оверсайз жакет. Insta-звезда устраивала фотосессии, где демонстрировала изменившуюся фигуру с животиком.

  • Керри Вашингтон

Керри Вашингтон позировала беременная в изысканных платьях.

Беременная американская актриса Керри Вашингтон на известный балл Met Gala 2016 года надела изысканное платье с V-образным вырезом, дополненное длинными полупрозрачными перчатками. Дизайнер Брендон Максвелл разработала для голливудской звезды на премию "Эмми" черное платье без бретелей с двумя вырезами на талии, которые открывали округлый живот.

  • Карди Би

Карди Би демонстрирует декольте.

Рэп-исполнительница Карди Би часто носит эпатажные наряды. Беременность послужила поводом для новых экспериментов. На светских мероприятиях певица всегда подчеркивала округлый живот. В 2018 году на Met Gala она выбрала роскошное золотое платье со стразами. На свой концерт во время второй беременности Карди надела облегающий комбинезон с камешками и полупрозрачной тканью на животе.

  • Эшли Грэм

Эшли Грэм выбирала откровенные наряды во время беременности.

Многодетная модель plus size Эшли Грэм одевается только в смелые и откровенные наряды. Когда звезда ждала первенца, в 2019 году она шагала по красной дорожке в прозрачном платье с боди без бретелей. В 2021 году Грэм родила двойню, а во время беременности устраивала обнаженные фотосессии. Модель выбрала образ в рокерском стиле с кожаным плащом и розовом экстремально-коротким комбинезоном.

Ранее OBOZREVATEL показывал:

звездышоу-бизнеслюдибеременностьКарди БиКим КардашьянКайли ДженнерЭшли ГрэмКерри ВашингтонКейт ХадсонРианна