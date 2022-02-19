16 самых эпатажных образов беременных звезд, которые демонстрируют круглый живот. Фото

Певица Рианна в ожидании первого ребенка делится милыми фото в эпатажных нарядах. 33-летняя исполнительница посещает светские мероприятия в откровенных образах, демонстрируя обнаженный округлый животик.

К звездным матерям всегда приковано большое внимание. Поклонники с интересом ждут, когда же на свет появится малыш. OBOZREVATEL собрал фото беременных селебрити, которые выбирают смелую одежду.

Рианна

Певица Рианна в январе 2022 года призналась, что ждет первого ребенка. Знаменитость долго скрывала беременность и рассказала о радостном известии своим фанатам, когда живот уже был немаленьким.

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Рианна не перестала посещать светские мероприятия, она наоборот демонстрирует свою новую фигуру на публику. За несколько часов посты с беременным животиком собирают в соцсетях более 15 миллионов лайков. На красную дорожку знаменитость выбирает откровенные и экстравагантные наряды с декольте и вырезами, которые открывают живот.

Кейт Хадсон

Актриса Кейт Хадсон, будучи на сносях, в 2003 году посетила Венецианский кинофестиваль. Звезда надела эпатажный серый наряд, который состоит из кроп-топа и длинной юбки. Образ прекрасно демонстрирует ее округлый живот. В первые месяцы беременности третьим малышом Хадсон вышла на красную дорожку в платье без бюстгальтера и с вырезом на спине.

Ким Кардашьян

Облегающее длинное платье с цветочным принтом светская львица Ким Кардашьян надела на Met Gala 2013 года. В 2015 году звезда продемонстрировала смелый стиль в ожидании ребенка. Актриса выбрала прозрачный наряд из кружева, которое просвечивало ее грудь и живот.

Кайли Дженнер

Бизнесвумэн Кайли Дженнер является мамой двух малышей. Во время беременности звезда повторила за сестрой Ким Кардашьян и выбрала на светское мероприятие полупрозрачный наряд с кружева. Дженнер вышла без бюстгальтера и накинула поверх сексуального платья оверсайз жакет. Insta-звезда устраивала фотосессии, где демонстрировала изменившуюся фигуру с животиком.

Керри Вашингтон

Беременная американская актриса Керри Вашингтон на известный балл Met Gala 2016 года надела изысканное платье с V-образным вырезом, дополненное длинными полупрозрачными перчатками. Дизайнер Брендон Максвелл разработала для голливудской звезды на премию "Эмми" черное платье без бретелей с двумя вырезами на талии, которые открывали округлый живот.

Карди Би

Рэп-исполнительница Карди Би часто носит эпатажные наряды. Беременность послужила поводом для новых экспериментов. На светских мероприятиях певица всегда подчеркивала округлый живот. В 2018 году на Met Gala она выбрала роскошное золотое платье со стразами. На свой концерт во время второй беременности Карди надела облегающий комбинезон с камешками и полупрозрачной тканью на животе.

Эшли Грэм

Многодетная модель plus size Эшли Грэм одевается только в смелые и откровенные наряды. Когда звезда ждала первенца, в 2019 году она шагала по красной дорожке в прозрачном платье с боди без бретелей. В 2021 году Грэм родила двойню, а во время беременности устраивала обнаженные фотосессии. Модель выбрала образ в рокерском стиле с кожаным плащом и розовом экстремально-коротким комбинезоном.

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