Plus-size модель Эшли Грэм впервые показала фото с новорожденными двойняшками

Американская модель plus-size модель Эшли Грэм, ставшая в начале января мамой двух мальчиков-близнецов, порадовала поклонников снимком с новорожденными детьми. 34-летняя знаменитость впервые показала снимок сыновей в сети и призналась, как их зовут.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. Отметим, что Эшли Грэм и ее супруг Джастин Ирвин решили назвать мальчиков Романом и Малачи (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Мои мальчики были лучшими учителями и самым большим напоминанием о том, что я могу делать сложные вещи. Это было нелегко, но оно того стоило. До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей", – написала модель.

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На публикованном снимке изображена Эшли Грэм, которая кормит грудью своих сыновей. Она сидит на диване в одной кофте.

Стоит отметить, что супруги уже воспитывают годовалого сына Айзека, которого Грэм родила дома.

К слову, многодетная мама родила на 40 неделе беременности. Она была удивлена тому, что вынашивает близнецов так долго, хотя в медицинской практике роды на таком сроке считаются нормой.

Поклонники засыпали модель комплиментами.

"Горжусь тобой больше, чем можно выразить словами", "Это так красиво. Какое потрясающее фото", "Красивые", "Поздравляю Эшли", "Захватывающе. Поздравляю мамочка, я так рад за тебя", "Какие красивые имена и ты богиня", "Ты великолепна", "Не могу налюбоваться фото", "Вы прекрасны", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Эшли Грэм – 34-летняя американская модель. Снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. Сторонница бодипозитива Грэм стала первой plus-size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue (в 2016-м). В 2010 году Эшли вышла замуж за оператора Джастина Ирвина.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Эшли Грэм еще, будучи беременной двойняшками, хвасталась фигурой, продемонстрировав свой животик, который заметно округлился.