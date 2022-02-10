Ким Кардашьян и Кайли Дженнер ввели тренд на микро-бикини. Кому нельзя носить такие смелые купальники

В трендах нового сезона оказались микро-бикини, максимально оголяющие тело. В таких купальниках уже засветились многие звезды, среди которых Ким и Кортни Кардашьян, Кайли Дженнер, Эмили Ратаковски и другие. Следовать этой моде будет легче смелым девушкам, ведь необходимо, чтобы оголенность вас не смущала.

Речь идет о раздельном купальнике (обычно на завязках) с плавками-стрингами V-образной формы, которые оголяют низ живота. "Скажем так, это не самый практичный выбор. Тем не менее, количество лайков в Instagram почти гарантировано будет двузначным", – пошутили об этом стиле журналисты The Sun.

Микро-бикини подойдет смелым девушкам с разными формами – главное быть уверенной, что ваша фигура прекрасна. В то же время для неуверенных в себе такой пляжный лук станет настоящим испытаниям. Если вам кажется, что в столь откровенном наряде вы будете чувствовать себя неловко, лучше выбрать более закрытые модели.

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Стилисты советуют обязательно обратить внимание на цвет купальника. Нужно, чтобы он подходил под ваш типаж. Например тем, у кого оливковая кожа, лучше не покупать купальники зеленоватый оттенков.

При выборе микро-бикини крайне важен правильный размер: если он будет слишком большим, купальник просто смоет первой же волной. Слишком маленький лиф или трусики будут натирать и подчеркивать лишние объемы.

Женщинам с пышной фигурой лучше выбрать купальник, у которого будут широкие бретели. Так будет не только более эстетично, но и комфортно.

Интересно, что купальники-бикини вошли в моду в конце 1950-х благодаря европейскому влиянию и голливудскому кино, хотя первые модели сильно критиковали. Считалось, что женщины не захотят одеваться так откровенно.

В некоторых странах на территории многих общественных пляжей и бассейнов до сих пор нельзя ходить в микро-бикини, так как это запрещено местными законами. Но, как правило, появляться в таком откровенном купальнике можно на частных пляжах или в бассейнах.

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