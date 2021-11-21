7 популярных телепередач, которые показывали в СССР. Видео

В воскресенье, 21 ноября, отмечают Всемирный день телевидения. Стоит вспомнить, что Киевский телецентр начал свою работу в 1952 году, когда Украина еще была в составе Советского Союза.

В то время по телевизору транслировали только однообразные шоу и новости с коммунистической пропагандой и обязательной критикой "загнивающего Запада". OBOZREVATEL собрал видео эфиров популярных советских телепроектов, которые сохранились до сегодня.

"Служу Советскому Союзу"

Видео дня

Еженедельно по телевизору шла передача "Служу Советскому Союзу". В программе мощь советской армии чересчур приукрашивали. Всех военных заставляли смотреть эту телепередачу, а в подразделениях даже отводили время на это в распорядке дня.

В эфире играл оркестр армейские песни и композиции о войне, также наводились краткие сюжеты о могуществе войска. Ведущий также зачитывал письма, которые приходили продюсерам. Дифирамбы Союзу звучали ежесекундно.

"Кабачок 13 стульев"

"Кабачок 13 стульев" – это самый длинный телевизионный сериал в истории Советского Союза. В общей сложности выпустили 133 серии продолжительностью 145 часов. В те времена программа пользовалась невиданной популярностью.

События разворачивались в польском кафе "Кабачок". Герои разыгрывали сценки, которые заимствовали из юмористических журналов. Актеры пытались шутить между музыкальными номерами. Однако юмор в ленте был очень тонкий, его мало кто понимал.

"Камера смотрит в мир"

Информационная программа "Камера смотрит в мир" демонстрировала минусы капитализма и плюсы социалистической жизни. Другими словами, в эфире звучала только пропаганда.

По телевизору показывали всю красоту "гнилого Запада". Например, брали интервью и рассказывали о трагических судьбах, разочарованиях и психологическом надломе бывших граждан СССР, которые иммигрировали в США или Израиль.

"Международная панорама"

Программа "Международная панорама" пользовалась необычайной популярностью. Однако не потому что зрителей интересовала международная политика, а потому что всем хотелось увидеть, какая бывает жизнь за пределами СССР.

В шоу освещались основные политические и экономические события недели в мире, но под цензурой советских идеологов. Пропагандировали, что за границей живется крайне плохо.

"Музыкальный киоск"

В еженедельной программе "Музыкальный киоск" выходили новинки в музыкальном мире. Но ведущие говорили только о советских песнях, в основном о классических.

Зрители смотрели это шоу в надежде услышать иностранный хит. Но часто разочаровывались, поскольку вместо модного сингла ставили оперу. Песни западных исполнителей включали в эфир только раз в два месяца.

"АБВГДейка"

Обучающая телепередача "АБВГДейка" также транслировалась по выходным. Уроки ведущие проводили в форме спектакля, а учениками были клоуны.

Дети неохотно учились по телевизору, особенно по выходным, но кроме этого по телевизору смотреть было нечего. Продюсерам телевидения жуткие клоуны казались очень забавными.

"Больше хороших товаров"

В программе показывали товары, которые невозможно было купить в Союзе. Дефицитные продукты, которых не было в магазинах, демонстрировали по телевизору.

При этом в шоу "Больше хороших товаров" показывали могущество советской промышленности в невероятных масштабах. Конечно, все это было показательно, поскольку объем работы не соответствовал действительности. Министры просто кичились своими достижениями.

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