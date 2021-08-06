7 крутых и стильных бабушек показали, почему не нужно бояться старости. Фото

Все девушки со страхом представляют свою старость, ведь никому не хочется терять красоту. Женщины стремятся отсрочить появление морщин и седых волос.

В мире есть 90-летние бабушки, которые чувствуют себя великолепно, они ездят в путешествия, участвуют в фотосессиях, ежедневно наносят макияж и просто радуются жизни. OBOZREVATEL собрал истории красивых и стильных пожилых женщин из Instagram, которые дадут фору молодым блогерам.

У Лин Слейтер более 700 тысяч подписчиков в Instagram. Блогер часто позирует для модных журналов и ведет активный образ жизни. Ее блог посвящен моде, она дает советы, как одеваться девушкам, независимо от возраста. 66-летняя профессор призывает своих поклонников не бояться экспериментов и заниматься любимыми делом.

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Блог Бадди Винкл полон счастья и жизнерадостности. У 93-летней женщины 3,5 миллиона поклонников. Она показывает своим подписчиков, что старость может быть радостной.

Лили Хейс овладела TikTok и на нее подписались 4,5 миллиона пользователей. Женщина надевает яркие лосины и черные очки, брендовые футболки и кеды.

Блогер Лариса Михальцова начала модельную карьеру в 66 лет. Ранее она преподавала уроки музыки на аккордеоне. Сейчас внешности 69-летней модели завидуют все молодые девушки.

Рита Русич является основательницей продюсерского центра. Сейчас у 61-летней модели молодой бойфренд и двое внуков, которым она уделяет много времени.

Кармен Делль‘Орефиче попала в Книгу рекордов Гиннесса как модель с самой длинной карьерой, ведь она работает уже более 50 лет. Сейчас красавице 90 лет, и она помогает дочери воспитывать внука.

Дафни Селф 93 года и она совершенно не стесняется своего возраста. Модель узнают поклонники по серебристой шевелюре. Ее до сих пор приглашают на съемки и модные показы.

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