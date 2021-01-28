61-летняя самая красивая бабушка планеты восхитила сеть своей фигурой. Фото

61-летняя жительница Одессы Светлана Гасс, которая завоевала титул "супербабушки" на конкурсе Mrs Grandma Globe в Болгарии, поделилась с поклонниками кадрами, на которых продемонстрировала свою фигуру.

Она показала, как занимается спортом. Соответствующие видео женщина опубликовала на своей странице в Instagram-stories (их можно посмотреть ниже).

Так, Гасс позировала на камеру в обтягивающих леггинсах черного цвета, и при этом делала упражнения. Ее спортивный наряд полностью облегал ее тело и подчеркнул упругие ягодицы.

Стоит отметить, что женщина активно занимается спортом и следит за своей фигурой. Поклонники Гасс восхищаются тем, как она выглядит в свои годы. Под очередными снимками они оставили множество приятных комментариев.

"На вас очень приятно смотреть!", "Светлана, как же вы радуете глаза! Глядя на Вас, испытываешь эстетическое удовольствие, а вместе с тем осознаешь, что молодость есть молодость духа и она может быть бесконечной", "Несравненная", "Пример для многих", – пишут люди.

Напомним, Светлана Гасс родилась и живет в Одессе. У нее взрослая дочь и внук. Светлана училась на модельера-конструктора и имеет специальность финансиста. Сейчас она занимается бизнесом и управляет салоном красоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Гасс рассказала о секретах своей молодости.