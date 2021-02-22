Пять самых сексуальных бабушек в мире доказали, что возраст – только цифры

Никто не хочет стареть, но время невозможно остановить. Тем не менее есть женщины, которых старость обходит стороной. Все они имеют детей, внуков, работу и одновременно потрясающий внешний вид.

Секси-бабушки после сорока не посвящают себя быту и домашним делам, а ведут собственные блоги, занимаются спортом и путешествуют. Благодаря этому и не без разного рода вмешательств специалистов в области красоты, они выглядят потрясающе. OBOZREVATEL собрал сексуальных и жизнерадостных женщин, которые будучи бабушками, доказывают: возраст – лишь цифра.

Джина Стюарт

Австралийку Джину Стюарт считают самой сексуальной бабушкой в мире. В свои 50 лет она воспитала четверых детей, имеет внука, занимается моделингом и активно ведет соцсети. Известной Джина стала в 2018 году, когда получила титул самой красивой модели по версии мужского журнала Maxim. Женщина рассказывает, что ее красота является естественной, за исключением груди.

Светлана Гасс

60-летняя украинка Светлана Гасс стала самой красивой бабушкой в мире на конкурсе "Mrs Grandma Globe Universe". Женщина родом из Одессы воспитала дочь и имеет внука. Светлана занимается бизнесом и руководит салоном красоты.

Элис Васкес

Американка Элис Васкес разрушает стереотипы о бабушках. Сейчас модели 41 год, у нее трое внуков и привлекательная внешность молодой девушки. Первого ребенка Элис родила в 16 лет. Женщина не скрывает, что тратит тысячи долларов на пластику.

Айрис Дэвис

76-летняя ирландка Айрис Дэвис – самая старшая женщина-бодибилдер в мире, которая установила мировой рекорд по подтягиваниям. На рельефное, сексуальное и красивое тело нельзя смотреть без зависти. Женщина работает тренером в спортивном зале и помогает другим совершенствоваться.

Жаклин Писано

53-летняя блогер из Сербии Жаклин Писано – главная fashion-икона в Instagram и воспитывает двоих внуков. Женщина активно ведет соцсети, имеет полмиллиона подписчиков. Главная цель ее блога – вдохновить женщин. На лице Жаклин нет морщин, а в вопросах макияжа она может составить конкуренцию профессиональным визажистам. Стильные фото, безупречная фигура и любовь к жизни заставляют подписчиц модели поверить в себя.

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