62-летняя звезда 'Спасателей Малибу' совершила самоубийство, выстрелив себе в голову

Американская актриса и звезда сериала "Спасатели Малибу" Памела Бах умерла в возрасте 62 лет. Бывшая жена артиста Дэвида Хассельхоффа покончила жизнью самоубийством, выстрелив себе в голову.

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Как отмечает TMZ, ссылаясь на информацию, предоставленную правоохранительными органами, тело актрисы обнаружили члены ее семьи. Долгое время Памела Бах не выходила на связь с родными, поэтому они решили посетить ее дом, где и увидели мертвую звезду.

Врачей скорой помощи вызвали в жилище знаменитости после десяти вечера в среду, 6 марта. Парамедики на месте констатировали смерть актрисы от огнестрельного ранения в голову. Отмечается, что Памела Бах не оставила прощальную записку.

На уход актрисы в засветы отреагировал ее экс-муж Дэвид Хассельхофф. Звезды поженились в 1989 году, однако со временем их любовь дала трещину, поэтому они расторгли брак в 2006-м. Причиной послужил алкоголизм артиста.

"Наша семья глубоко расстроена недавней смертью Памелы Хассельхофф. Мы благодарны за проявление любви и поддержки в это тяжелое время, но просим оставить нас наедине, пока мы скучаем и пытаемся пережить этот сложный период", – отметил знаменитость.

Памела Бах родилась 16 октября 1963 году в Оклахоме, США. Впервые на большом экране актриса появилась в 1983-ом, сыграв роль в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Бойцовская рыбка". Позже она приняла участие в создании культового сериала "Спасатели Малибу", где более 10 лет воплощалась в образ владелицы кафе Кей Морган. Среди других проектов с участием Памелы Бах были: "Сирены", "Молодые и дерзкие", TJ Hooker и "Рыцарь дорог". Кстати, на съемочной площадке последнего актриса познакомилась с Дэвидом Хассельхоффом.

"Я в шоке и все еще не могу прийти в сознание от потери моей дорогой клиентки Памелы Бах. Памела была "силой природы". Ее будет не хватать. Мое сердце с ее семьей, ее прекрасными дочерями и внучкой, о которых Памела постоянно говорила и которых так сильно любила. Памела часто говорила о том, как она гордится обеими своими дочерями и тем, какими они стали. Она была гордой мамой!" – высказалась о смерти актрисы ее представительница Шэрон Келли.

Памела Бах была матерью двух дочерей от Дэвида Гассельхоффа: 32-летней Гейли и 34-летней Тейлор Энн, родившей актрисе внучку.

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