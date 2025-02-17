24-летняя южнокорейская актриса покончила с собой: поклонники выдвинули теорию о причине

В возрасте 24 лет оборвалась жизнь южнокорейской актрисы Ким Сэ Рон. 16 февраля знаменитость покончила с собой, а поклонники предположили, что она решилась на роковой шаг впоследствии большого количества хейта, с которым столкнулась из-за аварии в 2022-м.

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Актрису нашли мертвой в собственном доме в Сеуле, пишет The New York Times. Тело девушки обнаружил ее друг, с которым у нее была запланированная встреча в день трагедии, и сразу вызвал полицию.

Как отмечает Pinkvilla, по результатам предварительного расследования, правоохранительные органы заявили, что на месте инцидента не нашли никаких признаков насильственной смерти или взлома. Эксперты сообщили: "Мы считаем, что усопшая Ким Сэ Рон сделала радикальный выбор и будем рассматривать это как дело о смерти". Актриса не оставила прощальной записки, поэтому официальная причина рокового решения остается неизвестной.

Свою творческую карьеру Ким Сэ Рон начала в 2009 году. Она приняла участие в создании фильма "Совершенно новая жизнь", где сыграла девочку, брошенную в приюте. После выхода фильма на экраны ее пригласили на Каннский кинофестиваль. Наибольшую популярность актрисе принесла кинокартина "Человек ниоткуда". После участия в проекте Ким Сэ Рон начали приглашать присоединиться ко многим кассовым фильмам и сериалам, а также она получила признание как одна из самых талантливых юных актрис.

Однако в мае 2022 года карьера южнокорейской звезды сильно пострадала. Полиция задержала Ким Сэ Рон за вождение в нетрезвом состоянии. Находясь за рулем автомобиля, актриса врезалась в несколько зданий, трансформаторов, заборов и уличных деревьев. В результате инцидента в 57 местах исчезла электроэнергия примерно на 3 часа. Тогда знаменитость извинилась перед фанатами, но национальное телевидение KBS расторгло с ней контракт, а сцены с актрисой были вырезаны из сериалов, что транслировали в то время. Ким Сэ Рон оштрафовали на 20 миллионов вон (около 14 000 долларов), однако она столкнулась с волной негатива от общественности.

Теория фанатов о причине самоубийства актрисы

По мнению любителей творчества актрисы, именно хейт стал причиной ее самоубийства. Как сообщает Yonhap News Agency, фанаты звезды опубликовали заявление в сети, где отметили: "Ким Сэ Рон признала и пожалела о своих прошлых ошибках. Она пыталась перестроить свою жизнь, но уровень критики и холодного осуждения вышел за пределы человеческих возможностей".

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