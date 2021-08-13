61-летняя бабушка и 24-летний парень объявили о помолвке. Фото

24-летний Коран Маккейн и его 61-летняя невеста Шерил МакГрегор объявили о помолвке. На негативные комментарии пользователей по этому поводу влюбленные стараются не обращать внимания.

Шерил познакомилась со своим будущим избранником, когда ему было всего 15 лет. С прошлого года они вместе. Их соединила любовь к танцам, ведь в социальной сети TikTok они часто публикуют новые зажигательные видео. Об этом пишет издание The Sun (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я не ощущаю большой разницы в возрасте между нами. У Шерил очень молодая душа и сердце. Самым большим заблуждением является предположение хейтеров, что я использую ее или жду, когда появлюсь в ее в завещании. Это не так", – высказался по этому поводу 24-летний парень.

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"Не надо судить книгу по обложке. Эти люди говорят тупую ерунду. Мы танцуем и распространяем позитивные вибрации. Мы делаем много хорошего, я не позволю ненавистникам победить. Я отношусь к нему хорошо, он относится хорошо ко мне. Кому какое дело?", – ответила хейтерам Шерил.

К слову, их аккаунты в социальных сетях являются довольно популярными. Страница Корана имеет более 826 000 подписчиков и почти 13 миллионов лайков. А на аккаунт его возлюбленной подписалось более 550 тысяч человек.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Джеймс и Хлоя Ластед из Великобритании установили мировой рекорд Гиннеса из-за значительной разницы в росте – почти два фута (60 см). Рост Хлои составляет 167 см, тогда как рост ее возлюбленного всего 112 см.