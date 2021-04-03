56-летняя Моника Белуччи оголила плечи, снявшись в черно-белой фотосессии

Итальянская актриса и модель Моника Белуччи порадовала поклонников новыми черно-белыми фото. Так, она позировала в наряде, который подчеркнул плечи.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На ней была кружевная блузка с шлейкой на одно плечо и объемные сережки-кольца. Завершали элегантный образ распущенные волосы и выразительный макияж.

Фанаты были в восторге от нового наряда звезды, поэтому в комментариях оставляют для нее много комплиментов.

Коротко о знаменитости:

Моника Беллуччи – популярная итальянская актриса и модель. Слава и любовь зрителей пришли к ней после съемок в фильмах "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути", "Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра"".

Актриса родилась в семье сотрудника транспортной компании Паскуале Беллуччи и художницы Брунеллы Бриганти. После школы девушка училась на факультете права в Университете Перуджи. Она начала работать моделью, чтобы иметь возможность оплатить дорогостоящую учебу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Моника Белуччи предстала в неожиданном образе. 56-летняя звезда показала себя с новой стороны. Актриса позировала на снимке с "круглой" прической и в соблазнительном бюстгальтере. А дополнила она дерзкий наряд необычным украшением – подвеской в виде пули с головой львицы.