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54-летняя Николь Кидман после пластики изменилась до неузнаваемости. Фото до и после

Макс Карпенко
Люди
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54-летняя Николь Кидман после пластики изменилась до неузнаваемости. Фото до и после

Австралийская и американская 54-летняя актриса Николь Кидман вызвала ряд вопросов у своих поклонников, опубликовав фото после пластики. Лицо звезды изменилось до неузнаваемости, имеет подтянутый и пухлый вид.

Кидман выложила фотографии с Лулу Ван, режиссером ее нового сериала для Amazon – Expats на своей странице в Instagram, добавив подпись: "Возвращаюсь к работе с бесподобной Лулу Ван".

Актриса, которая еще в 2007 году отрицала какие-либо косметические операции над своей внешностью и рассказывала о здоровом образе жизни, позволяющем ей содержать красоту, впоследствии призналась, что пользовалась ботоксом.

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Актриса призналась, что пользовалась ботоксом.

"Я даже попробовала ботокс, но мне не понравилось, как выглядело мое лицо после этого. Теперь я больше не пользуюсь им и могу снова шевелить лбом", – подчеркивала Кидман.

Кидман в фильме 1995 года "За что стоит умереть".
Звезда в телесериале 2022 года "Рык".
Актриса опубликовала фотографию после пластики лица.
Николь Кидман и Лулу Ван на съемочной площадке.

Комментарии о новом лице звезды под новостью в Daily Mail разделились. Одни люди писали, что Кидман выглядит "ужасно" и "слишком старой", и высказывали мнения, что актриса сожалеет о каждой своей пластике.

"Я узнал ее сразу, поэтому не понял заглавия. Она выглядит именно так дважды в год сразу после того, как наполнится ботоксом", – указал один из корреспондентов.

Комментаторы не понимают, зачем актриса сделала пластику.
Поклонники разочарованы новым лицом Николь Кидман.

В то же время другие комментаторы призвали оставить в покое звезду и не поднимать тему ее внешности.

Люди просят оставить в покое звезду.

Кратко о знаменитости:

  • Николь Кидман – 54-летняя австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. Лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы". Обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы". С 1990-го по 2001 год была замужем за актером Томом Крузом, а с 2006-го – за певцом Китом Урбаном.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кидман удивила поклонников соблазнительным образом школьницы, в котором появилась на новой обложке модного журнала Vanity Fair.