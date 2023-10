54-летняя Дженнифер Лопес показала роскошную фигуру в кружевном белье и поразила сеть. Фото

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поразила сеть роскошной фигурой. Подписчики 54-летней звезды были восхищены ее красотой.

Фотографиями ДжейЛо поделилась на своей Instagram -странице. Фотосессия прошла в рамках презентации новой коллекции белья звезды в коллаборации с итальянским брендом Intimissimi.

На фотографиях певица в светлом комплекте белья позирует перед объективом фотографа. На кадрах Дженнифер Лопес удачно демонстрирует подтянутое тело, стройные ноги, талию и пресс. Макияж звезды прекрасно перекликается как с ее внешностью, так и с бельем, подчеркивая золотую атмосферу съемки.

По фото даже и не скажешь, что Лопес уже за 50. Белоснежной улыбкой актриса улыбается подписчикам, демонстрируя красивую фигуру. В публикации она анонсировала выход своей коллекции белья "This is me... Now" и добавила: "От Вероны до Голливуда и сделано с любовью".

"Когда американская креативность встречается с итальянским дизайном. "This Is Me...Now" – самая эксклюзивная коллаборация с самой культовой артисткой, которую мы когда-либо имели", – прокомментировал публикацию Итальянский бренд Intimissimi.

Фанаты Дженнифер Лопес были в восторге от увиденного:

"Вау, моя челюсть только что отпала".

"Увлечена этим".

"Совершенно потрясающе".

"Роскошно".

"Нестареющая красотка".

"Несмотря на такую простоту, в ней переплетаются благородство, утонченность и элегантность".

