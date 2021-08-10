52-летняя Рене Зеллвегер впервые появилась на публике со своим возлюбленным. Фото
Американская актриса, звезда "Ребенок Бриджит Джонс" 52-летняя Рене Зеллвегер впервые вышла на публику со своим возлюбленным – 42-летним телеведущим Антом Энстидом. Они вместе появились на мероприятии компании Radford Motors.
Знаменитая актриса показалась в черном обтягивающем платье. Соответствующее фото опубликовано на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Для выхода на публику Зеллвегер выбрала черный наряд и такого же цвета туфли-лодочки. Также знаменитость сделала легкий вечерний макияж с акцентом на глаза и аккуратную прическу, собрав волосы в хвост.
Стоит отметить, что возлюбленный актрисы Энстид на мероприятии презентовал новый гоночный автомобиль Lotus Type 62-2. Он является специалистом по автомобилестроению и прославился благодаря своему шоу "За любовь к автомобилям".
Коротко о знаменитости:
Рене Зеллвегер – американская актриса и продюсер. Лауреат двух премий "Оскар" и BAFTA, четырех премий "Золотой глобус", а также трех "Премий Гильдии киноактеров США" и премии "Независимый дух". Обладательница звезды на Голливудской "Аллее славы".
Зеллвегер была обручена с актером Джимом Керри, а также встречалась с музыкантом Джеком Уайтом и актером Брэдли Купером. В 2005 году она вышла замуж за музыканта Кенни Чесни, однако четыре месяца спустя их брак был аннулирован.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Рене Зеллвегер снялась в романтичной фотосессии для издания The Hollywood Reporter.