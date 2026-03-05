52-летняя Хайди Клум снялась в сексуальном белье с дочерью и вызвала неоднозначную реакцию в сети. Скандальное фото

52-летняя немецкая супермодель Хайди Клум спровоцировала бурное обсуждение в сети после того, как обнародовала результат совместной фотосессии с дочерью Лени. Они снялись для рекламной кампании бренда Intimissimi, попозировав перед камерой в кружевных бюстгальтерах и трусиках.

Видео дня

Как отмечает Bored Panda, у части пользователей такие смелые фотографии мамы и дочери вызвали большой восторг, тогда как другие не скрывали возмущения их откровенностью. Похоже, чтобы избежать ссор и волны хейта, модель закрыла комментарии под соответствующим постом в своем Instagram.

Во время создания рекламной кампании Хайди Клум и Лени предстали перед объективом камеры на нежно-розовом фоне, задекорированном лепестками цветов. 52-летняя знаменитость одела сексуальный комплект белья, состоящий из бюстгальтера-балконета и трусиков в тон. Она распустила белокурые волосы, а внешность подчеркнула нюдовым макияжем.

В свою очередь Лени примерила корсетный бюстгальтер с вишневым принтом, который сочетала с кружевными стрингами. Каштановые волосы девушки были идеально выровнены, а акцентным элементом макияжа стали коричневые тени на глазах.

Экстравагантная фотосессия вызвала довольно неоднозначную реакцию в сети. Некоторые подписчики Хайди Клум были приятно удивлены кадрами, поэтому не удержались от комплиментов: "Ее дочь прекрасна. Они обе прекрасно выглядят в розовом белье и поражают своей красотой и уверенностью!"

В то же время другие юзеры считают подобные фотографии матери и дочери слишком неуместными: "Это жутко", "Очень неуместно, и это я вежливо выражаюсь", "Мне совсем не нравится эта идея".

Что интересно, Хайди Клум и Лени далеко не впервые фотографируются вместе в белье, но каждый раз сталкиваются с критикой. На весь негатив супермодель отвечала так: "Многие люди говорят: "О, я не знаю, как мама и дочь могут вместе это делать". Как насчет нас? Я горжусь своей дочерью. Она нормально к этому относится. Я всегда была очень раскованной в вопросах моего тела. Когда я загораю во дворе, я могу не надевать верх. Я европейка, мои дети не знают меня другой и, вероятно, благодаря этому более спокойно относятся к своему телу".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 52-летняя Хайди Клум вышла на красную дорожку в платье, которое не оставило места фантазии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!