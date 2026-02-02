52-летняя Хайди Клум вышла на красную дорожку в платье, которое не оставило места фантазии. Фото 'голого' образа

52-летняя супермодель Хайди Клум стала одной из самых обсуждаемых фигур на красной дорожке ежегодной церемонии музыкальной премии "Грэмми 2026", которая состоялась в ночь на 2 февраля в Лос-Анджелесе, США. Звезда подиумов в очередной раз доказала, что не боится модных экспериментов (что часто делает на публичных мероприятиях), выбрав для красной дорожки ультрарадикальный образ.

Видео дня

Немецкая модель появилась перед камерами в специфическом пластиковом платье, которое создавало полную иллюзию обнаженности. Наряд телесного цвета анатомически повторял контуры женского тела, акцентируя внимание на груди и линиях фигуры.

Конструкция платья была довольно сложной: сбоку было заметно, что оно состоит из двух частей, скрепленных между собой массивными застежками, а на спине наряд имел специфический крой, подчеркивающий ягодицы.

Свой провокационный "голый" образ Хайди дополнила лаконичным макияжем и распущенными светлыми волосами, которые спадали на плечи. Обувь была подобрана в тон – классические туфли на каблуке цвета нюд.

Несмотря на эффектный вид, передвижение в таком пластиковом "футляре" оказалось настоящим вызовом. Модель фактически с трудом передвигалась по красной дорожке, идя почти на цыпочках и слегка прихрамывая из-за жесткости материала.

Реакция публики не заставила себя ждать. В The Sun уже сравнивают выход Клум с самыми громкими образами Бьянки Цензори (жена скандального рэпера Канье Уэста), называя выбор модели "сумасшедшим". Тогда австралийская фотомодель пришла с мужем на "Грэмми 2025" почти голой – в прозрачном платье без белья.

Как сообщал OBOZ.UA, на "Грэмми 2026" произошел скандал с участием Дональда Трампа. Звезды раскритиковали действия федеральной службы ICE, а ведущий упомянул о самом президенте, из-за чего получил угрозы судом.

