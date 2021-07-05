51-летняя Гвен Стефани вышла замуж во второй раз

Известная американская певица 51-летняя Гвен Стефани вышла замуж за 45-летнего кантри-певца Блейка Шелтона. Церемония бракосочетания состоялась на ранчо исполнителя в Оклахоме.

На свадьбе присутствовали друзья и родители пары. Об этом пишет издание Page Six (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что Стефани и Шелтон начали встречаться в 2015 году. Они познакомились на телепроекте NBC "Голос", в котором оба участвовали в качестве членов жюри.

Знаменитости встречались пять лет, и в 2020 году Шелтон сделал возлюбленной предложение руки и сердца.

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Коротко о знаменитости:

Гвен Стефани – американская певица, автор песен, актриса, продюсер и дизайнер. Солистка и сооснователь музыкальной группы No Doubt, исполнительница и один из авторов таких известных синглов как "Just a Girl", "Don't Speak" и др.

В 2004 году начала сольную карьеру с альбомом "Love. Angel. Music".

Несколько лет назад Стефани развелась с первым мужем музыкантом Гэвином Россдейлом, с которым прожила 14 лет. Причиной стали его супружеские измены. От него Стефани родила трех сыновей 14-летнего Кингтона, 12-летнего Зума, и 6-летнего Апполо.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная американская певица Гвен Стефани выступила на шоу The Voice в Лос-Анджелесе в блестящем топе от украинского дизайнера FROLOV. Свой образ звезда дополнила камуфляжными штанами и золотистимы ботинками с меховыми вставками.