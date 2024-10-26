50 тысяч на садик и школу для сыновей: Артур Логай признался, сколько денег его семья тратит в месяц

Украинский актер, звезда проекта "Танцы со звездами" Артур Логай рассказал, сколько денег в месяц тратит его семья для комфортного проживания. По словам артиста, эта сумма не превышает 100 тысяч гривен.

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Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк. Супруги Логай отметили, что стоимость садика для их общего сына Льва и школы для старшего ребенка актера от предыдущих отношений – Германа составляет 50 тыс. грн, однако определенную часть они платят не деньгами, а работой, создавая рекламные интеграции.

"Почему выбрали именно этот садик? Он классный со всех сторон. Там хорошие молодые воспитатели, хорошее питание, закрытая территория, видеонаблюдение, интересная программа обучения", – рассказала любимая актера Евгения Логай.

Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" отметил, что стоимость частного сада для Льва составляет 25 тысяч гривен. Мальчик проводит в дошкольном учреждении целый день, поэтому родители могут спокойно работать. К тому же Артур Логай признался, что его возмущает, когда другие люди упрекают цену в образовательных заведениях.

"Как не зайдешь в метро или троллейбус, то у каждого второго iPhone. Мы можем заплатить 70, 60 или 50 тысяч гривен за телефон, потому что очень хочется красивые stories снять. Если так посмотреть, на себе ты же не экономишь. Захотел себе какие-то джинсы , маникюр, уход – это же нужно. А ребенку не нужно? Есть такая фраза: "Ну мы же как-то выросли". Вот в том то и дело, что "как-то". Но, конечно, это много денег", – высказался актер.

Артист добавил, что его старший сын Герман посещает частную школу при этом садике, стоимость которой также составляет около 25 тысяч грн.

Кроме актерской карьеры Артур Логай имеет совместный бизнес с супругой. Они производят футболки, рубашки, худи и брюки с украинской аутентикой.

"В месяц мы тратим до 100 тысяч гривен. Это если не учитывать донаты, помощь другим, какие-то импульсивные истории, типа, как я шел купил штаны. Это вне бюджета", – рассказал знаменитость, – "Но мы не платим за садик, потому что у нас есть бартерные отношения".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Артур Логай попал в ДТП на мотоцикле и эмоционально обратился к бежавшему виновнику аварии.

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