50 оттенков пиджака Ангелы Меркель: разбираем стиль самой влиятельной женщины мира

Стиль Ангелы Меркель критиковал сам Карл Лагерфельд. Действительно, брюки часто не посажены по фигуре, пропорции не соблюдены, прическа не меняется годами и даже у обывателя, далекого от моды, порой возникает желание подобрать ей нормальный бюстгальтер. Однако в одежде канцлера Германии кроется глубокий смысл. За время своего пребывания в должности она стала символом стабильности и предсказуемости, которыми славится Германия. Таким же символично предсказуемым является и гардероб фрау Меркель.

Разобрали для вас стиль одной из самых влиятельных женщин мира и рассказываем, почему для канцлера Германии одежда не главное. Подробнее в материале OBOZREVATEL

В интервью для глянцевого издания в 2012 году Барак Обама сказал, что носит исключительно серые и синие костюмы, потому что ему некогда решать, что надеть или съесть: его ждет масса других, куда более важных решений. Увы, женщина-политик не может позволить себе такую роскошь.

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Так, в 2019-м году в интервью газете Die Zeit Ангела Меркель дала редкий комментарий о стиле: "Для мужчины считается совершенно приемлемым носить темно-синий костюм сто дней подряд, но если я появлюсь в одном и том же пиджаке четырежды на протяжении двух недель, граждане завалят мой офис письмами".

Она не экспериментирует с силуэтами и фактурами, ее стиль очень простой, понятный и по-мужски практичный. Достоверно неизвестно, работает ли с фрау Меркель стилист, шьют ли костюмы ей индивидуально. Хотя, если верить немецким СМИ, жакеты канцлера от немецких дизайнеров Беттины Шёнбах и Анны фон Грисхайм. Итак, чем же характерен стиль Ангелы Меркель.

Однобортный однотонный жакет с тремя (реже четырьмя) пуговицами и маленьким воротником (или вовсе без него). Такой пиджак в гардеробе канцлера Германии существует, без преувеличения, во всех цветах и оттенках. Для тех, кто сомневается, нидерландский дизайнер-график Ноортж Ван Эйкелен создала полноценную раскладку Пантона из фотографий Меркель. Немецкие СМИ даже интерпретировали цвета жакетов и наделяли их смыслом.

Брючный костюм, в котором цвета нижней и верхней части не соответствуют друг другу (тот самый светлый верх и темный низ). Брюки при этом чаще всего – черные слаксы. Но бывают и исключения, как те бежевые с широкими брючинами, которые так бесцеремонно (но, надо признать, справедливо) раскритиковал Карл Лагерфельд.

Тут стиль немецкого канцлера не менее стабилен. Во-первых, на красной дорожке Ангелу Меркель можно встретить разве что на фестивале в городе Байройте. Фрау Меркель большая поклонница композитора Рихарда Вагнера, чьи оперы являются центральным событием этого ежегодного мероприятия. На открытие первая дама Германии всегда прибывает все в том же неизменном пиджаке в сочетании с юбкой в пол того же цвета и из такого же шелка.

Здесь та же предсказуемость и практически аскеза: короткое ожерелье, удобная и практичная обувь на небольшом каблуке и огромная сумка-шоппер часто яркого, контрастного пиджаку, цвета. Кстати, бездонная сумка и привычка фрау в ней рыться давно стала мемом у немецких СМИ.

Впрочем, с выбором одежды госпожа Меркель была не всегда так осторожна. В 2008-м году на открытии оперного театра в Осло она появилась в платье со столь глубоким декольте, что на следующий день все мировые СМИ говорили только о ней. Пристальное внимание неприятно удивило главу немецкого государства и с тех пор Ангела Меркель придерживается безопасной зоны модного комфорта, порой далекого от эстетики.

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