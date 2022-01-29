5 звездных мамочек, которые сами воспитывают детей

В Украине более ста тысяч матерей, которые заботятся о детях самостоятельно. Они получают выплаты от государства, при этом работают и занимаются воспитанием.

Знаменитые женщины – не исключение. У многих не сложились отношения с отцами малышей, и пары разошлись. У звезд безумный график съемок, концертов и тренировок в спортзале, поэтому они просят помощи с детьми у родителей и нанимают нянь. OBOZREVATEL рассказывает о знаменитостях, которые являются матерями-одиночками.

Анна Ризатдинова

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Гимнастка и олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова сама воспитывает сына Романа. Она его родила от политика Александра Онищенко, который сейчас живет не в Украине и скрывается от суда. 4-летний мальчик живет с мамой, не общается и не видится с отцом. Онищенко поддерживает семью финансово.

Ксения Мишина

Украинская актриса Ксения Мишина воспитывает 9-летнего сына Платона. Знаменитость родила ребенка в 22 года, с воспитанием ей помогали родители, проживающие в Крыму. Отцом мальчика является мужчина по имени Александр, с которым звезда разошлась из-за ревности и унижения. Ксения подчеркнула, что он никогда не видел Платона, поскольку не проявлял любопытства к жизни своего наследника.

Яна Клочкова

Украинская пловчиха и олимпийская чемпионка Яна Клочкова воспитывает 12-летнего сына Александра сама. 39-летняя звездная спортсменка стала мамой впервые в 2010 году, отцом мальчика является грузинский спортсмен и бизнесмен Леван Ростошвили. Сейчас подросток живет вместе с бабушкой в Крыму, и ему там очень нравится. Яна большую часть времени проводит с семьей и только по делам приезжает в Киев.

Анна Седокова

Певица Анна Седокова является многодетной мамой-одиночкой двух дочерей и сына. Отцом старшей Алины стал футболист Валентин Белькевич, а средней Моники – бывший участник российской версии шоу "Холостяк" Максим Чернявский. Отцом самого маленького Гектора является бизнесмен Артем Комаров. С последним мужем Седокова развелась после родов. Сейчас Анна замужем за баскетболистом Химок Янисом Тиммой. У пары пока нет детей.

Ирина Билык

Украинская певица Ирина Билык воспитывает двух сыновей самостоятельно. Старшему сыну Глебу Оверчуку 22 года, а младшему Табризу Аслану огли Ахмадову – 7 лет. Младшего мальчика родила суррогатная мать от фотографа Аслана Ахмадова. Звезда четырежды выходила замуж, и с отцами своих детей развелась.

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