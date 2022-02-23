5 жутких историй, которые случились в день свадьбы. Фото

Свадьба для многих пар является одним из самых счастливых дней в жизни. Однако для некоторых торжество обернулось трагедией и семейная идиллия длилась всего несколько часов.

Драка – не самое страшное событие, которое может испортить праздник для новобрачных. OBOZREVATEL рассказывает о жутких историях, случившихся на свадьбе.

За решетку после свадебной церемонии

Молодожены из Великобритании Венди Шобрук и Барри Джонсон не могли представить, что после своей свадебной церемонии они попадут в тюрьму. Невеста Венди сбежала из своей свадьбы, потому что новоиспеченный муж уделял ей мало внимания. Барри хотел вернуть любимую на банкет, но между ними разгорелся скандал. Девушка подожгла кровать и пошла к своему любовнику Джорджу Октерлони, с которым осталась на ночь.

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Проснувшись утром, Венди поняла свою ошибку и вернулась к мужу. Она рассказала, что Октерлони ее изнасиловал. Разъяренный Барри схватился за нож и нанес любовнику 38 ранений. После чего он сбежал вместе с женой, оставив человека умирать в крови. Молодоженов в 2009 году приговорили к лишению свободы: Барри на 12 лет, а Венди на 5.

Трагедия после росписи в ЗАГСе

Молодожены из Соединенных Штатов Харли Морган и Рианнон Будро познакомились еще в школе в 8 классе и с тех пор были вместе. Через несколько лет отношений в 2019 году влюбленные поженились. Харли тогда было 19 лет, а Рианнону – 20. Когда новобрачные уезжали из ЗАГСа, свадебный кортедж попал в аварию.

Жених был за рулем, а его жена сидела рядом. В их авто на магистрали в Техасе с бешеной скоростью въехал грузовик, поэтому Харли и Рианнон погибли. Семейная жизнь длилась менее 5 минут.

Семейная жизнь – 12 часов

Дэнни Эмсли и его любимая Клэр поженились в 2018 году в Великобритании. В конце банкета около полуночи жених поцеловал девушку, пожаловался на усталость и сказал, что пойдет в номер. Невеста осталась с гостями дальше праздновать, а позже пошла навестить Дэнни.

Они провели вместе около часа, а потом Клер оставила его, чтобы прощаться с гостями. Когда она вернулась в комнату, ее жених мертвый лежал на кровати. На теле не нашли ранений или следов насильственной смерти. До сих пор никто не разгадал причину таинственной гибели человека, у которого не было проблем со здоровьем. Врачи заподозрили синдром внезапной аритмической смерти.

Жених женился на сестре

В Индии у невесты по имени Сурбхи произошло сердечное приступ во время того, как молодожены обменивались кольцами. Ее пытался спасти местный врач, но девушка скончалась. Гости на свадьбе были в шоке и кто-то предложил вдовцу жениться на младшей сестре умершей.

Пока на кровати лежало бездыханное тело невесты, в соседней комнате готовили ее родственницу к церемонии. Муж Манджеш Кумар согласился, а родственники девушки настаивали на этом, потому что его семья была богатой. Свадьба состоялась согласно индуистским традициям.

Огнестрельная ревность на свадьбе

В 2010 году на пышной свадьбе 29-летнего Рожерио Дамассена и 25-летней Косты Коэльо около двух ночи произошла стрельба. Рожерио сказал своему отцу, что любит его и очень счастлив. Жених анонсировал, что приготовил сюрприз любимой.

Мужчина нежно обнял Косту и поцеловал ее, после чего поднял пистолет и выстрелил ей в голову. После нее Роджерио убил свидетеля и еще троих гостей, а затем и сам застрелился. Друзья и родственники заподозрили, что причиной трагедии стала ревность. Убийца считал, что его возлюбленная изменяет ему с другом, который был шафером на свадьбе.

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