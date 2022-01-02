Надежный тыл. 5 известных гениев, за которыми стояли великие женщины

За каждым великим мужчиной стоит не менее сильная леди, благодаря которой любимый стал успешным. Эту народную мудрость подтверждают истории любви всемирно известных художников, политиков и музыкантов.

Жены всячески поддерживали своих избранников в трудных жизненных ситуациях, а главное — не прекращали в них верить. OBOZREVATEL рассказывает об супружеских союзах, в которых мужчины не достигли бы тех вершин, если бы не их женщины.

Карл Маркс и Женни

Видео дня

До своей карьеры философа немецкий писатель Карл Маркс был бедняком. Однако влюбленной по уши баронессе фон Вестфален это не помешало. Женни поругалась со своей семьей, потому что вышла за него замуж в 1843 году. В трудные времена она не бросила мужчину, даже когда тот остался без работы. У семейства было семеро детей.

Женни Маркс была сильной женщиной, она похоронила четверых своих детей, но сумела сохранить любовь к Карлу. Их дочь Элеонора рассказывала, когда выросла, что папа без мамы никогда бы не стал тем, кем он был.

Сальвадор Дали и Гала

Бурный роман испанского живописца и писателя Сальвадора Дали и его будущей супруги Галы зародился во время семейного ужина. Женщина тогда была замужем за молодым поэтом. Еще в первый вечер знакомства Гала знала, что Дали станет ее избранником. Так и случилось, они поженились в 1934 году. Сальвадор согласился отдать все свои финансовые дела в руки любимой, благодаря чему он разбогател.

До конца жизни художник обязан Гале, которая была его музой и помогла стать известным на весь мир. В рукописи "Дневник одного гения" Дали написал: "Я посвящаю эту книгу моему гению, моей святой Гале".

Уинстон Черчилль и Клементина

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль не принимал важных государственных решений, не посоветовавшись с женой Клементиной. В интервью она рассказывала, что никогда не давила на мужчину, а только предлагала свое видение проблемы.

До встречи с Клементиной с Уинстоном никто не хотел встречаться, только она разглядела в нем гения. "Я женился в сентябре 1908 года и с тех пор жил счастливо", – написал Черчилль в своих воспоминаниях. Женщина хранила семейный очаг, хотя британский политик никогда не был идеальным, постоянно курил и выпивал.

Джон Леннон и Йоко

Участник группы "The Beatles" Джон Леннон познакомился с художницей Йоко Оно в 1966 году в лондонской галерее на выставке ее картин. Он был женат, но японка сразу произвела на него впечатление. В интервью Леннон говорил, что Йоко была его учительницей по жизни. После встречи с ней певец покинул легендарную группу и начал сольную карьеру, выпустив несколько успешных синглов.

Их союз страдал от постоянного осуждения друзей, членов семьи и их фанатов. Йоко обвиняли в том, что "The Beatles" распался. Женщина прощала музыканту измены и больше всего хотела завести детей, после выкидыша ей удалось родить сына Шона.

Билл Клинтон и Хиллари

Президент Соединенных Штатов Билл Клинтон познакомился с Хиллари еще в университете. Билл сделал девушке предложение, однако она отказала и через четыре года согласилась выйти замуж. После свадьбы невеста занялась политической карьерой мужчины и сама продолжала заниматься юриспруденцией.

Настоящим испытанием их брака стала измена Билла Клинтона с секретаршей Моникой Левински. Любящая жена встала на защиту своего мужа и заявила, что все обвинения в его сторону лживы.

Раньше OBOZREVATEL показывал: