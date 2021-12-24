5 самых тяжелых младенцев в мире, которые родились с весом более 7 кг. Фото

Рождение ребенка весом более 4 килограммов – редкое явление, однако некоторые богатыри побили все рекорды. Крупные дети появились на свет путем кесарево сечения, но некоторые мамочки-героини решились на естественные роды.

Не только мальчики, но и девочки рождаются рекордно большими. OBOZREVATEL рассказывает о малышах, которые весили в первые дни своей жизни более 7 килограммов.

Акбар Хасануддин – 8,7 килограмма

Мальчик Акбар Хасануддин родился в 2009 году в Индонезии весом 8 килограммов 700 граммов. Мама Ани родила его с помощью кесарево сечения. Врач рассказал в интервью, что роды были очень сложными. У ребенка были большие ноги и это усложнило операцию.

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41-летняя мамочка знала, что плод крупный, но не догадывалась, что появится на свет такой богатырь. Акбар после рождения требовал вдвое больше молока, чем другие малыши.

Адмилтон дос Сантос – 7,7 килограмма

Самого тяжелого новорожденного в Бразилии Адмилтона дос Сантоса сложно назвать малышом, поскольку вес при рождении составил 7 килограммов 700 граммов. Его размеры соответствуют стандартам шестимесячного ребенка.

Врачи помогли маме Франческе родить с помощью кесарево сечения. Доктора сообщили BBC, что у Адмилтона проблемы с дыханием, но позже его здоровье улучшилось. Причиной такого веса мальчика стал диабет его матери.

Чеснер Абельс – 7,6 килограмма

Девочка Чеснер Абельс в 2007 году родилась в Кейптауне с весом в 7 килограммов 600 граммов. Многодетная мать Кейтлин была уверена, что будут двойняшки. В роддоме врачей и новоиспеченную маму ждал сюрприз. После родов Кейтлин призналась, что в семье часто встречались большие дети.

Джордж Кинг – 7,2 килограмма

Для родителей богатыря из Британии стало сюрпризом, что их Джордж будет таким большим. Мама вспоминает, что ей было очень тяжело родить. Во время родового процесса в 2013 году новорожденный несколько минут был без кислорода, и ему грозила смерть. К счастью, врачи его спасли, и малыш растет здоровым.

Даниил Ючук – 6,8 килограмма

Самый тяжелый мальчик в Украине Даниил Ючук родился на Тернопольщине в 2014 году. Вес украинского богатыря составлял 6 килограммов 800 граммов. Мать Татьяна Ючук рожала всех 14 детей естественным путем. Медики волновались за его здоровье, поскольку у мальчика были неестественно большие размеры. Однако сейчас ему 7 лет, он развивается и имеет параметры обычного ребенка.

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