5 объектов недвижимости, которыми владеет самая богатая семья Индии: от 100-летнего особняка предков до суперсовременной виллы в Дубае. Фото

Самая громкая свадьба года 29-летнего миллиардера Ананта Амбани и Радхики Мерчант обошлась родителям молодоженов в немалую копеечку – 600 млн долларов (24,5 млрд гривен). Однако это лишь капля в море, ведь многомесячное празднование обошлось лишь в 0,5% от всего состояния семьи Амбани. Роскошная недвижимость в разных городах мира этому доказательство.

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Отец жениха и самый богатый человек Индии Мукеш Амбани владеет корпорацией Reliance Industries Limited по сотрудничеству сына, управляющего дочерней компанией, занимающейся солнечной энергией. Она занимает первое место по закупке нефти из России, из-за чего семья заработала немалое состояние в 117 млн долларов (4,8 трлн гривен). Имея такой бюджет, она может жить в пяти разных роскошных зданиях в мире, принадлежащих членам семьи, пишет Hello!.

1. Чорвад (11 млн долларов)

В этом большом 100-летнем имении в штате Гуджарат, Индия, свое детство провел дедушка Ананта Дгирубгай Амбани – основатель Reliance Industries Limited. Недвижимость находится на 0,5 га земли и разделена на несколько частных зон для семьи и общественных зон, открытых для экскурсий.

Сейчас имение стало Мемориальным домом Дгирубгая Амбани. Его потомки регулярно реставрируют повреждения и ухаживают за зданиями.

2. Антилия (2 млрд долларов)

Антилия стала той резиденцией в Мумбаи, в которой Анант Амбани и Радхика Мерчант праздновали трехдневную свадьбу. Здание имеет 27 этажей и занимает площадь 3,7 га. Ее высота достигает 173 метра, а в себе размещает 3 вертолетных площадки, парковку на 168 автомобилей, несколько бассейнов, храм, кинотеатр, снежную комнату и висячие сады. В частности, Антилия (другое название Альтамаунт-роуд) стала второй по стоимости резиденцией в мире после Букингемского дворца.

3. Сток-Парк (73 млн долларов)

Это историческое здание вместе с территорией компания Reliance Industries приобрела 3 года назад за колоссальную сумму. Располагается оно в Великобритании в графстве Бакингемшир. Недвижимость занимает площадь в 121 га и включает в себя отель на 49 номеров, 13 теннисных кортов и поле для гольфа на 27 лунок. Однако миллиардеры планируют модернизировать здание, чем могут разрушить историческое имение.

4. Mandarin Oriental (98 млн долларов)

В 2022 году Мукеш Амбани инвестировал в 5-звездочный отель в Нью-Йорке. Reliance Industries приобрела 73,4% акций развлекательного центра.

5. Вилла Palm Jumeirah (80 млн долларов)

2022 стал плодотворным на покупки недвижимости для семьи Амбани. В список собственности добавилась пляжная вилла с 10 спальнями на культовом острове Палм Джумейра в Дубае, которую приобрел Мукеш Амбани для сына Ананта.

Ранее OBOZ.UA писал, что после окончания трехдневного празднования свадьба года продолжилась. Ее планируют провести в Великобритании в Сток-Парке.

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