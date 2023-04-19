От классических до экстравагантных: 5 нарядов, которые принцесса Диана одалживала другим

Принцесса Уэльская Диана была иконой стиля своего времени. Ее гардероб насчитывал сотни элегантных платьев, костюмов и юбок с блузами. Но были вещи, которые она особенно ценила. Старые наряды перешивала, чтобы с новым дизайном показаться на светских мероприятиях. Почти новые – отдавала или одалживала самым близким людям.

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Об этом пишет издание Town&Country. Посмотрите, какие платья леди Ди давала напрокат, а то и дарила. На новых владелицах эти вещи выглядят по-новому.

1. Костюм с тонкими полосками

В 1985 году принц Чарльз III (ныне король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) и леди Ди путешествовали по Австралии. Тогда принцесса была в изысканном костюме с юбкой. Через несколько лет, в 1987, ее родная сестра Сара Маккоркодейл в этом же наряде, который усовершенствовала молочной блузой с воротничком, посетила школу в Англии.

2. Зеленое платье в горох

В гардеробе леди Ди было не менее десяти платьев с принтом polka dot (гороховый). В одном из них в 1986 году принцесса прибыла в аэропорт в Саудовской Аравии. Свой образ она украсила шляпой и туфлями-лодочками на небольшом каблуке. Это же платье Диана в 1993 году одолжила своей сестре Саре, когда они вместе уехали в Непал.

3. Твидовый пиджак с ремнем

В декабре 1983 года принцесса Диана прибыла на открытие ярмарки. Для этого торжественного события она выбрала костюм необычного кроя: твидовый пиджак с объемными рукавами и черным ремнем. Во второй раз эти вещи "увидели мир" на похоронах отца леди Ди и Сары, графа Джона Спенсера в 1992 году. Тогда старшая сестра принцессы одолжила серый костюм, и дополнила его шляпой и черной юбкой.

4. Голубое платье с цветочным принтом

Незадолго до своей свадьбы с принцем Чарльзом в июне 1981 года леди Ди посетила парад Trooping the Colour (церемония в исполнении представителей ВС Британии и Содружества). Тогда она надела голубое платье с флористическим принтом, стилизованным перчатками, блузой и шляпой.

Со временем, в 1985 году, принцесса одолжила свой наряд своей подруге Саре Фергюсон. Тогда эта дама посетила королевские скачки в Аскоте (город в королевском районе Виндзор и Мэйденхед в Беркшире, Англия).

5. Платье в горох

В 1983 году леди Ди и принц Чарльз путешествовали по Австралии. Тогда в Мельбурне принцесса надела белое платье с принтом polka dot, которое стилизовала ярким пиджаком и шляпой молочного цвета.

А в 1989 году ее сестра Сара Маккоркодейл посетила свадьбу своего брата Чарльза Спенсера в том же платье, добавив к нему яркий воротничок.

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