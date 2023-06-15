48-летний Жадан и 30-летняя Соловий записали совместное обращение к фанам после слухов о романе

В сети не утихают слухи о возможном романе между известным украинским писателем и музыкантом Сергеем Жаданом и популярной певицей Кристиной Соловий. Впрочем, подогревают интерес к своей паре и сами знаменитости. В этот раз они записали совместное обращение к поклонникам.

Видео дня

В видео, которое было опубликовано одновременно на страницах Соловий и Жадана в Instagram, артисты пригласили фанатов на их выступление в Дрогобыче Львовской области. Это, к слову, родной город певицы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На совместном благотворительном концерте, как сообщили знаменитости, они будут собирать средства для одного из подразделений ГУР. Состоится мероприятие 25 июня.

Зрители не могли не заметить, в каком игривом настроении были знаменитости. Соловий широко и кокетливо улыбалась и стреляла глазами, да и Жадан не скрывал улыбки на своем лице. Такое поведение поклонникам показалось знаковым. Они практически не сомневаются, что пара намекает на свои отношения.

Некоторые интернет-пользователи в комментариях даже в шутку поинтересовались, когда ждать новостей о свадьбе артистов.

Стоит отметить, что 48-летний писатель женат. Однако в сети всплыла информация о том, что он разводится со своей супругой Ириной Куницыной после 14 лет брака. И хотя пара никаких заявлений официально не делала, данные Единого реестра судебных решений свидетельствуют, что документы на развод они подали еще 24 апреля. Добавим, что у Жадана и Куницыной есть общая 10-летняя дочь.

А вот слухи о романе Жадана и Соловий – не новинка. Впервые о вероятных чувствах между коллегами заговорили еще в декабре прошлого года, когда певица выпустила клип на композицию "Юність". В видеоработе писатель сыграл роль избранника исполнительницы. Сцены с нежными и в то же время очень страстными поцелуями шокировали фанатов и дали толчок для домыслов о том, что между звездами не только рабочие отношения.

А в апреле этого года поэта и певицу заметили на прогулке, во время которой они держались за руки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что знаменитости подогрели слухи о возможных отношениях, появившись вместе на публике. Так, во Львове состоялась презентация артбука Жадана под названием "Птах: вірші, що стали піснями". На мероприятии собрались близкие друзья писателя, среди которых была и Кристина Соловий.

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