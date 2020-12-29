47-летняя Руслана показала архивные фото с мужем со свадьбы

София Ковнир Люди 10:08, 29.12.2020

Украинская певица Руслана поделилась с поклонниками трогательными снимками со своей свадьбы. Кроме того, артистка поздравила своего супруга с 25-летней годовщиной.

Соответствующие фото Руслана опубликовала на своей странице в Instagram. Отметим, что знаменитость замужем за украинским продюсером Александром Ксенофонтовым.

"Сегодня 25 лет, как мы поженились. 25 лет пролетели, как мгновение. Любовь действительно может быть неземной", – подписала кадры певица.

На фото видно, что знаменитости не устраивали пышное торжество. Кроме того, вместо традиционных нарядов они выбрали повседневную одежду.

Руслана с мужем
Instagram Русланы
Руслана с Александром Ксенофонтовым
Instagram Русланы

  • Напомним, Руслана Лыжичко – это украинская певица, автор и продюсер. Победительница конкурса песни "Евровидение" в 2004 году, за что в том же году получила звание народной артистки Украины.

  • Совместно с мужем Александром Ксенофонтовым владеет рекламно-продюсерским агентством "Luxen Studio".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Руслана призвала власти обеспечить нормальное функционирование геоисследовательского мониторинга, чтобы люди на западе станы не предсказывали погоду народными средствами.

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