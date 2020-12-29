47-річна Руслана показала архівні фото з чоловіком з весілля

Софія Ковнір Люди 10:08, 29.12.2020

Українська співачка Руслана поділилася з шанувальниками зворушливими знімками зі свого весілля. Крім того, артистка привітала свого чоловіка з 25-ю річницею.

Відповідні фото Руслана опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Відзначимо, що знаменитість одружена з українським продюсером Олександром Ксенофонтовим.

"Сьогодні 25 років, як ми одружилися. 25 років пролетіли, як мить. Кохання справді може бути неземним", – підписала кадри співачка.

На фото видно, що знаменитості не влаштовували пишне торжество. Крім того, замість традиційних нарядів вони обрали повсякденний одяг.

Руслана з чоловіком
Instagram Руслани
Руслана з Олександром Ксенофонтовим
Instagram Руслани

  • Нагадаємо, Руслана Лижичко – це українська співачка, авторка і продюсерка. Переможниця конкурсу пісні "Євробачення" у 2004 році, за що того ж року отримала звання народної артистки України.

  • Спільно з чоловіком Олександром Ксенофонтовим володіє рекламно-продюсерським агентством "Luxen Studio".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Руслана закликала владу забезпечити нормальне функціонування геодослідницького моніторингу, щоб люди на заході стани не пророкували погоду народними засобами.

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