46-летний Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Эксклюзивные подробности

Известный украинский музыкант, фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Его избранница родила сына.

В пресс-службе музыканта эксклюзивно для OBOZREVATEL сообщили, что мальчика назвали Иваном – в честь отца музыканта. Счастливые родители пока решили не разглашать подробности (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Единственное отметим, что информация о 19 августа, как даты рождения, не соответствует действительности", – объяснили подробнее в пресс-службе.

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О возлюбленной известного исполнителя на данный момент не так много информации. Сообщается, что молодая мама работает в кинопродюсерской компании Radioactive. Эта компания снимает рекламу для международных брендов, а также клипы и сериалы.

Ранее Вакарчука заподозрили в романе с другой женщиной. Так, возможной избранницей стала 23-летняя исполнительница Виталина Мусиенко. Девушка принимала участие в вокальном шоу "Голос країни", где была в команде знаменитости. Она ездила с музыкантом в его гастрольный тур с новым проектом "Оранжерея". На сцене артисты нежно держались за руки и обнимались.

Напомним, Вакарчук недавно развелся с Лялей Фонаревой. Пара прожила вместе более 20 лет.

"Океан Эльзы" – украинская рок-группа, создана 12 октября 1994 года во Львове. Лидером и вокалистом группы является Святослав Вакарчук. В их репертуаре есть композиции, ставшие классикой национальной поп-музыки: "Холодно", "Відпусти", "Без бою", "Друг", "Обійми", "Там де нас нема", "Квітка".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук на Atlas Weekend стал на колени перед 23-летней Мусиенко. Когда певица появилась на сцене, музыкант, вероятно, из-за волнения раньше времени начал петь первый куплет, а в финале выступления, исполняя песню "Без тебе мене нема", даже стал перед девушкой на колени.