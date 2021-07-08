Разведенного Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней девушкой: что о ней известно

Известного украинского музыканта, фронтмена рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, который ранее объявил о разводе с женой после 20-ти лет отношений, заподозрили в романе с другой женщиной. Так, возможной избранницей стала 23-летняя исполнительница Виталина Мусиенко.

Девушка принимала участие в вокальном шоу "Голос країни", где была в команде Вакарчука. Она ездила с музыкантом в его гастрольный тур с новым проектом "Оранжерея". На сцене артисты нежно держались за руки и обнимались. Об этом сообщили журналисты программы "Викриття" (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

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Святослав Вакарчук и его экс-возлюбленная Ляля Фонарева были вместе более 20 лет. Недавно музыкант объявил о разрыве отношений, решив не называть причину. Его примеру последовала и сама Ляля, которая также никак не прокомментировала эту ситуацию.

Близкий знакомый Славы и Ляли поэт Евгений Рыбчинский в своем комментарии о разводе пары намекнул, что музыкант начал роман с Фонаревой ради карьеры.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у украинского музыканта Святослава Вакарчука, которого ранее заметили во Львове с якобы новой возлюбленной, заявили, что на самом деле это была его дочь Диана Фонарева. Как оказалось, девушка является декоратором, стилистом в проекте "Оранжерея".