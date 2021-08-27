Тина Кароль показала своих родителей: они прожили вместе 42 года. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Украинская певица Тина Кароль

Популярная украинская певица Тина Кароль удивила поклонников редким фото. Она опубликовала архивный кадр, на котором позировали ее родители.

Соответствующая публикация появилась на странице знаменитости в Instagram. Она поздравила своих родителей с 42-й годовщиной свадьбы (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На фото были запечатлены мама артистки Светлана и папа Григорий в день их свадьбы. Мама Тины Кароль – в белоснежном наряде невесты и в длинной фате, а отец – в черном костюме с бабочкой. На лице у влюбленных сияли улыбки.

Видео дня
Родители Тины Кароль.

Тина Кароль рассказала, что 26 августа семья Либерман отметила 42-ю годовщину свадьбы, которую принято считать "перламутровой".

"42 года вместе! Желаю всем такой крепкой любви!" – написала исполнительница.

Тина Кароль с сыном Вениамином.

Родители Тины Кароль живут в Киеве. Они перебрались в столицу, когда дочь обрела популярность. Однако, по словам певицы, видятся они не так часто. Все из-за того, что у нее с родителями " разные мировоззрения на жизнь". Тем не менее Тина старается беречь традиции, поэтому все праздники они отмечают вместе.

Тина Кароль бережет семейные традиции.

Коротко о знаменитости :

  • Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер вокального шоу "Голос країни" и ведущая проекта "Танці з зірками". По версии популярной премии YUNA, она стала лучшей певицей 2014, 2015 и 2018 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали редкое фото Тины Кароль в 14 лет. Тогда она участвовала в фестивале "Черноморские игры" и только начинала свою карьеру.

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