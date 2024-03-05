'Просто умерла, так бывает': Лиза Глинская откровенно рассказала о потере ребенка и объяснила, почему врачей за это не наказали

Известная украинская кондитерша, победительница и судья проекта "МастерШеф" (СТБ) Лиза Глинская много лет назад должна была стать мамой, но из-за халатности врачей ребенок появился на свет мертвым. Рожала знаменитость в больнице в Ялте. Выбирая между бесплатным и платным отделением, она выбрала второе, ведь это предполагало лучшие условия и большую заинтересованность медиков в каждой отдельной роженице. Впрочем, Глинская столкнулась не только с непрофессионализмом, но и с безразличием.

Повар признается, что долго прорабатывала этот страшный эпизод из своей жизни с психологом, но до сих пор поминутно может рассказать, что с ней происходило и как себя вел медперсонал. Этими подробностями она поделилась в интервью Алине Доротюк для ее одноименного YouTube-канала.

Я поминутно могу разложить эту ситуацию. Я 15 лет этим занимаюсь, думаю: как я могла сделать, что я могла изменить, мне нужно было тогда иначе. Я уже сколько с психологом этот вопрос разбираю и все равно чувствую какую-то свою вину. А за что? За то, что я не знала, что мне делают врачи. Мне казалось, что все естественно и все должно быть так, как мне скажут. Я так и делала – все, что мне говорили", – начала свой рассказ звезда.

Врач, которая вела Глинскую, проколола ей пузырь, чего ни в коем случае нельзя было делать. Это остановило родовую деятельность кондитера. Далее ее начали пичкать таблетками для стимуляции, что также очень навредило роженице и ребенку.

"Врач, которая меня вела, у нее была смена до утра. Она приехала в 11 вечера. Она проколола мне пузырь, чего нельзя было делать. И у меня процесс остановился, то есть схватки. Она мне начала давать таблетки для стимулирования под язык. Когда я уже начала узнавать, что мне давали, то выяснилось, что это были таблетки для стимуляции, а врач говорила, что это витаминки, чтобы все было хорошо.Такую "витаминку" можно выпить только одну за ночь, а она мне запихнула четыре. Уже утром я начала рвать кровью. Стоит медсестра, у меня схватки, а я рву шариками крови, похожими на черешню. И врач говорит: "Она наелась черешни".То есть меня воспринимали так, будто я вообще не понимаю, что происходит", – поделилась Глинская.

Когда Елизавета начала рожать, возле нее собралось уже много врачей. Они начали кричать: "Сердца нет". Как выяснилось, пуповина обвила шею ребенка.

"Когда я только приехала, мне должны были сделать УЗИ, чтобы проверить, все ли хорошо. Поскольку УЗИ не сделали, я рожала и чем больше я тужилась, тем сильнее душила ребенка и родила его уже мертвого. У меня открылось кровотечение, врачи не могли его остановить, поэтому одели на меня кислородную маску... В это время мои родители пытались поймать каких-то врачей, которые бегали с этажа на этаж, спрашивали, как ребенок. А им ответили: "Вы что? Какой ребенок? Ребенка нет. Мы здесь хотя бы ее (Глинскую – ред.) пытаемся спасти, потому что она умирает", – вспоминает кондитер.

Когда Глинская уже пришла в себя и впервые услышала от врача весть о своем мертворожденном ребенке, то была шокирована тем, как "просто" ей сообщили эту информацию. Акушерка сделала вид, будто она никак не причастна к произошедшему.

"Она мне говорит: "Мы отправили вашу плаценту на экспертизу, можете не бояться – ребенок был здоров, все было хорошо, вот просто задушили. Вот так просто. Немного времени пройдет, можете еще беременеть. Все у вас хорошо". Меня не утешал факт, что ребенок был у меня здоров и я здорова – просто умер, ну, так получилось, так бывает", – эмоционально делится Глинская.

Врачей наказать за их халатность и равнодушие не удалось и уже не удастся. Буквально через несколько недель после того, как Глинскую выписали, муж поехал забирать ее документы из больницы, однако не смог попасть в отделение – его не было. Там якобы происходила какая-то переорганизация. Все документы знаменитости, как заявили работники медучреждения, потеряли.

Тела ребенка у Глинской также не было. Когда она находилась в бессознательном состоянии, то муж и родители решили не забирать тело, ведь предположили, что захоронение малыша может стать еще большим стрессом для Елизаветы.

"У меня до сих пор нет документов, что я рожала, и что мне делали... Я полезла в интернет, нашла форумы, где общались женщины об этом Ялтинском роддоме. И я увидела, насколько много там умерло детей... Когда я думала о суде, я хотела, я читала об этом, я думала: "Так суд не вернет же мне ребенка". Сейчас я уже думаю, что мне нужно было наказать этих врачей. Именно о наказании и о том, что будет дальше, сколько еще детей они убьют. Тогда же я думала, что это не вернет мне моего ребенка. Это нормально. У меня не было сил на суд... И потом я уже через два-три года пожалела, что у меня не хватило сил и я не наказала этих врачей. И не остановила. Так безнаказанно можно человека довести до внутреннего кровотечения, такого серьезного, которое могло бы меня убить, ребенка убить. То есть, я выжила каким-то просто чудом", – прокомментировала Глинская.

Как писал OBOZ.UA, ранее Глинская шокировала поклонников своими архивными снимками, на которых у нее практически нет волос на голове. Много лет назад звезда решилась побриться налысо именно из-за потери ребенка.

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